LOEWE與日本竹藝家推聯乘系列 以經典款手袋結合皮革編織及繩結

LOEWE｜一直以簡約時尚設計引來大批粉絲的LOEWE，近年很喜歡與日本藝術家或工匠合作，為大眾帶來一浪接一浪的驚喜，而且每一次的聯乘都有很高的話題度。近日LOEWE公開了最新與日本藝術家合作系列手袋宣傳照，是與日本竹藝家松本破風（Hafu Matsumoto），將品牌經典款手袋與編織及繩結工藝結合，推出4款新作品，光是照片已經讓人有眼前一亮的感覺。



⽇本⽵藝家松本破風（X@@LoeweJP）

⽇本⽵藝家松本破風已非首次與LOEWE合作，早在2019年時就曾與品牌合作製作一系列以皮革替代竹片的藝術品，在極大程度下保留了竹子的天然形態和視覺效果，同時以藤編結合柔軟的皮革展玩LOEWE的編織工藝。而松本破風多年來獲日本工藝會頒發多項名譽獎項，他的作品也被國際知名博物館收藏館中，成就非凡。這次LOEWE再度與⽵藝家松本破風，又能欣賞及收藏他獨有的日本侘寂美學。

LOEWE再度與⽵藝家松本破風合作（X@@LoeweJP）

LOEWE Interlaced Hobo bag in Calfskin HK$21,350

LOEWE與日本竹藝家松本破風合作推出的Hobo手袋，靈感取自於他的雕塑作品，以皮革編織營造出立體結構，配上經典的棕色與黑色，再以細繩進行固定定型，繩索尾端以繩結呈現，別具特色。手袋內部縫上了LOEWE與松本破風聯乘的標誌﹐大大提升收藏價值，此外內裡是採用Nappa羊皮革制成的抽繩小袋，收納方便，整體時尚又耐看。

LOEWE Interlaced Hobo bag in Calfskin HK$21,350（圖片來源：LOEWE官網）

LOEWE Interlaced Hobo bag in Calfskin HK$21,350（圖片來源：LOEWE官網）

LOEWE Interlaced Pocket in Calfskin HK$12,300

這款Pocket手袋同樣靈感取自於竹藝家松本破風的雕塑作品，他標誌性的竹子彎曲技術運用到皮革帶，編織出這款有著球體廓形的手袋，別具他個人創作特色。手袋採用小牛皮製成，內部配有納帕小羊皮小袋，並備有一條皮革肩帶，很適個搭配裙裝。

LOEWE Interlaced Pocket in Calfskin HK$12,300（圖片來源：LOEWE官網）

LOEWE Compact Hammock bag in calfskin HK$29,850

LOEWE的Hammock手袋一直是品牌人氣手袋，此次與竹藝家松本破風的聯乘設計，將他標誌性的竹子彎曲技術運用到皮革帶，在保留了手袋的主要廓形後，從側面融入竹藝編織，以猶如繩結束緊皮革片帶，展現流暢的線條。手袋內部配有納帕小羊皮小袋，並以霧黑色鉤具加強固定，此外備有可調節的肩帶，可手提、單肩或斜揹在身，靈活變換不同造型。

LOEWE Compact Hammock bag in calfskin HK$29,850（圖片來源：LOEWE官網）

LOEWE Compact Hammock bag in calfskin HK$29,850（圖片來源：LOEWE官網）

LOEWE Small Puzzle bag in calfskin HK$31,850

LOEWE的Puzzle手袋是品牌另一個長期熱賣的手袋，這次與竹藝家松本破風的聯乘款，同樣保留了小牛皮拼接組合的設計，但將他竹子彎曲技術運用到皮革帶上，在拼接加上如皮革繩結固定的效果，別具趣味性。此外，還把皮革提把換成為皮革編織的提把，更添獨特性。

LOEWE Small Puzzle bag in calfskin HK$31,850（圖片來源：LOEWE官網）