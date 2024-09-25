2025春夏米蘭時裝周精華重溫：秀場椅子成搶手貨？只裝水的水桶袋

米蘭時裝周日前完滿舉行，不論設計師作品或秀場裝潢，都吸引不少人讚嘆。今次的時裝周，較過往數年更為熱鬧，當中更有不少話題作。以下盤點 2025 春夏米蘭時裝周的話題焦點，當中有秀場的椅子，竟成了搶手貨？



2025春夏米蘭時裝周精華重溫1. Bottega Veneta 「動森椅子」

除了品牌大使舒淇及奧斯卡影后楊紫瓊有份出席，不少觀眾的焦點都落在會場上的椅子上。該批椅子來自義大利家居品牌Zanotta，為其全球首創的懶骨頭坐椅Sacco，再配合設計師以電影《E.T.外星人》情節為靈感，將兩者糅合成可愛的「動身森友會」，每款坐椅更是獨一無二，因此在亮相後旋即得到關注，亦引起搶購潮。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫1. Bottega Veneta (IG@sqwhat)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫2. SUNNEI「時尚爺爺嫲嫲」

年齡從不是受限的理由，SUNNEI為慶祝創立10周年，特意邀請一班銀髮族擔任模特兒，於時裝展中行騷。品牌解釋背後原意，是為審視自我，透過扭曲的時間軸，讓觀眾有更深的體會。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫2. SUNNEI (IG@sunnei)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫3. avavav「奧運限定粉絲」

不需華麗場所，由2位瑞典設計師創立的義大利品牌AVAVAV，將今次的大秀會場，竟選定在運動場上。時裝秀展出與adidas聯乘的服飾系列，並透過模特兒們的肢體演技，如跑步、聊電話和甩鞋等，諷刺大家對奧運的著迷。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫3. avavav (IG@avavav)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫4. Sportmax「真正的水桶袋」

不少人或曾好奇，時裝天橋上的模特兒，在走秀時手袋內會有甚麼東西？Sportmax在2025春夏巴黎時裝周中，便直接回答是「水」。整個系列以自由流動的線條為主，服飾都以礦物寶石串連，而大容量的透明托特袋裡，更裝得下清水，予人涼透心的暢快感覺，簡直是名名副其實的「水桶袋」。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫4. Sportmax (IG@sportmax)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫5. Loro Piana「亞麻平衡美學」

踏入百周年的Loro Piana，一貫品牌的quiet luxury風格，繼續強調重質的設計。而今次的主題便是夏季精髓亞麻，加上奶黃色調，展現出剛柔並重的美學，散發出舒適迷人的氛圍。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫5. Loro Piana (品牌提供)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫6. Versace「狗狗座上客」

在Versace的時裝秀中，連狗狗也成為座上客？全球品牌大使趙露思當日穿單肩禮裙，展現出春日活力氣息，而她手上亦抱著愛犬Doe進場，一同率先觀看最新的2025春夏系列。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫6. Versace (Getty Images)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫7. Gucci「星光燿燿」

Gucci的時裝秀一直都星光燿燿，全球品牌大使Hanni及Jin都有現身，以清涼造型展現出悠閒時尚。時裝展繼續探索品牌傳統，同時推出全新手袋Gucci Go，不知大家都喜歡嗎？

2025春夏米蘭時裝周精華重溫7. Gucci (品牌提供)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫8. FENDI「童趣配飾」

提到FENDI的話，不少人都想到宋慧喬。當日她以全黑造型現身，手袋上配有童趣的珍寶珠飾物。而時裝秀亦繼續大玩手袋配飾，展示出多種款式配搭。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫8. FENDI (IG@kyo1122)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫9. PRADA「Karina登場」

在PRADA時裝秀中，剛宣布成為新任全球品牌大使的韓團aespa成員Karina亦有出席，以黑色裙子搭自然曲髮，更突顯出她肌膚白晳。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫9. PRADA (IG@katarinabluu)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫10. Onitsuka Tiger「黃色書包」

向觀賞時裝秀的嘉賓送上的禮物，竟是可愛奪目的黃色書包？Onitsuka Tiger以Urban Beats為靈感，透過年輕人的成長寫照，創作出一系列富情感的服飾。此外，TWICE成員Momo亦有出席，以一把金色短髮，成為全場焦點之一。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫10. Onitsuka Tiger (IG@momo)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫11. MCM「歌舞青春」

透過精彩表演及以壯麗的米蘭大教堂作背景發布最新2025春夏系列的德國品牌MCM，特別邀請多位知名舞者為嘉賓，同時歌頌K Pop文化。系列以「Under the Sea」為題，捕捉海底世界的懾人之美和神秘魅力。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫11. MCM (品牌提供)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫12. ANTEPRIMA「漸變美學」

ANTEPRIMA繼續將藝術和時尚融為一體，運用豐富玻璃色彩與漸變，配搭大地色調，展現出知性優雅魅力。本地歌手吳家忻（kayan9896）亦有參與觀看，以全銀色打扮，散發出低調的閃耀魅力。

2025春夏米蘭時裝周精華重溫12. ANTEPRIMA (品牌提供)

2025春夏米蘭時裝周精華重溫13. MARNI「魔幻森林」

最新時裝秀繼續向追逐夢境致敬，褪去時裝秀的浮華外表，秀場展現出寧靜氛圍，加上英國音樂才子Dev Hynes編製配樂，予人舒適療癒的感覺。模特兒們三人一組漫步時裝天橋上，而且沒有明確的路線，彷彿是穿梭於魔幻森林中。