文佳煐性感現身米蘭時裝周！5招練出纖腰、鉛筆腿　多年維持46kg

韓國女神文佳煐日前出席米蘭時裝周，以一襲黑色透視晚裝，出席D&G的2024秋冬時裝秀。憑韓劇《女神降臨》的清純形象，獲得不俗人氣的文佳煐，私下穿搭其實傾向型格性感，而今次的造型更是火辣，吸引同場不少攝影師拍攝。文佳煐擁有身高169厘米，體重僅維持46公斤，令人羨幕她的大長腿，到底她是如何保養的呢？



文佳煐曾在訪問中，表示相較控制飲食，自己傾向健康的做法。她指出，曾在初中時因在意別人眼光，而試過每日只食一餐，卻因此影響心情，於是有感而發，「我也知沒可能100％擺脫別人的評價與目光，但真的沒必要為他人而徹底改變自己、讓自己不快樂。」

韓國女神文佳煐日前出席米蘭時裝周，以一襲黑色透視晚裝，出席D&G的2024秋冬時裝秀。(IG@yyunyeong_)

文佳煐的造型超性感。(IG@m_kayoung)

文佳煐瘦身減肥法1. 浸浴促身體循環

當身體感到寒冷時，裡面機能一般會減慢，同時積聚脂肪。因此，文佳煐曾分享自己愛浸浴，每星期會浸4至5次，不僅可紓解平日工作時的壓力和疲勞，也可促進體內血液循環，助燃燒更多的體內脂肪。

文佳煐曾分享自己愛浸浴，每星期會浸4至5次。(IG@m_kayoung)

文佳煐瘦身減肥法2. 多喝水排毒

文佳煐的減肥方式，同時都能夠幫助養顏。她很喜歡喝水，曾表示即使工作繁忙，也會記得飲大量的水份，以幫助消除身體的毒素，減輕身體負擔，同時還可增加飽腹感，減少肚餓或吃過量。

文佳煐瘦身減肥法3. 黑咖啡消水腫

黑咖啡卡路里不多，而且有效消除水腫。而文佳煐亦喜歡在拍攝前，喝一杯黑咖啡，這樣能夠刺激腸胃蠕動，改善便秘問題，同時排走水分，讓外貌看來立體、有線條。

文佳煐喜歡在拍攝前，喝一杯黑咖啡。(IG@m_kayoung)

文佳煐瘦身減肥法4. 自小練習芭蕾舞

運動是減肥的最好做法，文佳煐自小便多才多藝，不僅會騎馬，還擅長跳芭蕾舞，因此能夠保持好身形。由於芭蕾舞需運用全身和指尖的肌力，加上不少延展動作，因此有助全身比例變勻稱，四肢顯得更修長。

文佳煐擁有大長腿。(IG@m_kayoung)

文佳煐瘦身減肥法5. 培養愛好運動的習慣

要持續做一件事，最重要是培養出興趣。文佳煐愛好不少戶外活動，如行山、攀石、高爾夫球和潛水等，亦愛好做普拉活，以活動平時較少用到的肌肉，從需練出好看的身材曲線。