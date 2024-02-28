米蘭時裝周7大重點手袋！小廢包不再主流、GUCCI揭示半月手袋熱潮

米蘭時裝周昨日完美落幕，留下不少熱鬧和深刻的場面，除了揭示今年的時尚趨勢，對不少女生而言，最關注的便是各大品牌的新款手袋，到底哪款需要預早「留彈藥」購買？在2024秋冬時裝秀中，展示了多款新手袋，部分更揭示大袋回到重流趨勢，以下精選7款米蘭時裝周的重點手袋，大家千萬不要錯過！



米蘭時裝周重點手袋1. GUCCI 半月形手袋

去年半月形手袋相當受歡迎，結合新潮與復古魅力的GUCCI，在今次的米蘭時裝周中，也亮相最新的半月手袋。相較經典的Ophidia外形，這款同樣有著俐落的曲線，但看來更闊，並採用較短的翻覆設計，讓手袋更具層次，加上手柄更展優雅感覺。手袋設有多色，在時裝秀上常見，相信是品牌今年的主打款之一。

米蘭時裝周重點手袋1. GUCCI 半月形手袋 (GUCCI提供)

米蘭時裝周重點手袋2. GUCCI 馬銜扣大袋

馬銜扣標誌是GUCCI的專屬設計，基本用於輕便的Horsebit和Jackie系列內，現時終推出公事包款，非常適合上班使用。手袋以筆挺的長方設計，打造公事包感覺，綴以鱷魚紋，以及馬銜扣扣帶，自然俐落的同時，展現現代女性的知性感覺。

米蘭時裝周重點手袋2. GUCCI 馬銜扣大袋 (GUCCI提供)

米蘭時裝周重點手袋2. GUCCI 馬銜扣啡色大袋 (GUCCI提供)

米蘭時裝周重點手袋3. Maison Margiela 今季流行手提設計

極具簡潔藝術美學的Maison Margiela，散發著文青的魅力，近年深受年輕人歡迎。新款手袋糅合時下年輕人的喜好，以獨特的貝殼外形，加上流行的手挽索帶設計，展示出簡約隨性魅力。除了長版設計，新袋還有加闊版和迷你款，適合襯搭不同場合。

米蘭時裝周重點手袋3. Maison Margiela 手提袋 (Maison Margiela提供)

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米蘭時裝周重點手袋4. Loro Piana 放大版Bale手袋

近來流行的Quiet Luxury及老錢風，簡直是Loro Piana的主場。品牌今次更將熱門的Bale袋，結合大袋設計，似乎預告大袋熱潮的到來。手袋使用柔軟皮革，擺放東西時更展柔美的皺褶，加上「變細」的手柄，締造優雅知性魅力，與小袋有著不一樣的魅力。

米蘭時裝周重點手袋4. Loro Piana Bale手袋 (Loro Piana提供)

米蘭時裝周重點手袋5. JIL SANDER 簡潔大手提袋

同樣以簡潔俐落設計，深得粉絲們喜愛的JIL SANDER，在2024秋冬時裝秀上，手袋大都是手提款式，少了肩帶的設計，更顯現出服飾的細節和精緻感。手袋傾向大袋款式，可對折以方便抓住，亦設多款色調，適合不同風格的人。

米蘭時裝周重點手袋5. JIL SANDER 簡潔大手提袋 (JIL SANDER提供)

米蘭時裝周重點手袋6. ANTEPRIMA 軟綿大型手袋

充滿閃爍華麗感的ANTEPRIMA，新袋依然沿用經典銀色，以水泥色調締造舒適感，結合微閃的材質，展現低調奢華。這次更糅合大袋和毛茸元素，看來就像枕頭般軟綿，予人可愛感覺，非常適合悠閒慵懶的造型。

米蘭時裝周重點手袋6. ANTEPRIMA 大型手袋 (ANTEPRIMA提供)

手袋看來像枕頭般舒適。(ANTEPRIMA提供)

米蘭時裝周重點手袋7. Prada 特別穿戴的手袋

相較手袋設計，Prada今次重點在於扣帶設計，以粗皮革手帶圈在手腕上，並扣住手袋，讓雙手依然能夠自由活動和拿東西，同時散發悠閒時尚感覺。

米蘭時裝周重點手袋7. Prada 手袋 (IG@prada)