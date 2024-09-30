返工鞋款推薦｜5大必選舒適輕便設計:樂福鞋顯長腿、馬丁鞋展型格

返工鞋款推薦｜返工鞋最緊要易襯和舒適，以保持端莊和腰背挺直，而各式鞋款亦予人不同印象，因此上班出門前，需好好挑選和襯搭。以下分享5款適合上班穿著的返工鞋款，不知大家傾向哪款呢？



返工鞋款推薦｜樂福鞋（Loafer）

返工服飾最重要夠整齊和簡潔，同時帶點細緻設計的話，會更顯個性和時尚。當中樂福鞋是個不錯的選擇，鞋頭一般都是尖頭設計，可突顯雙腿修長，加上鞋面偏闊，不僅易穿，走路時也舒適。樂福鞋款式帶英倫風格，因此可襯搭恤衫、針織、裙子和闊褲等單品，打造學園活力感覺。

返工鞋款推薦｜Hermès Paris Loafer HK$9,700

經典的樂福鞋外形設計，中間綴以金色H字標誌，締造出輕奢和優雅感覺，散發舒適簡潔的quiet luxury魅力。

返工鞋款推薦｜Hermès Paris Loafer (品牌官網)

返工鞋款推薦｜牛津鞋（Oxford shoes）

除了樂福鞋，牛津鞋也是較經典的返工鞋款，鞋面剪裁稍高，配搭綁帶設計，視覺上拉長腳面，看來更能修飾雙腿。牛津鞋設計一般較中性，可以襯搭西褲和線條俐落的服飾，予人精明和整潔的魅力。

返工鞋款推薦｜Church's X Miu Miu Brushed Leather Double Monk Brogue 牛津雕花鞋 HK$10,600

與逾40年的英國鞋履品牌Church’s聯乘推出的款式，採用經典和修長的鞋形剪裁，加上鞋帶以橫紋方式綁起，使腳背更顯幼小，而鞋舌位置亦壓有品牌標誌，展現出青春活力。

返工鞋款推薦｜Church's X Miu Miu Brushed Leather Double Monk Brogue 牛津雕花鞋 (品牌官網)

返工鞋款推薦｜Slingback

若然喜歡展現魅力，可以選擇slingback，露出腳踝位置，以拉展雙腿比例，同時散發知性優雅和性感的氛圍。這款鞋深受女生歡迎，不僅款式設計較多樣，而且看來莊重優雅，穿戴還很方便，後方的鞋帶還可固定雙腳的位置，使走路時更為舒適。

返工鞋款推薦｜CHANEL 露踭鞋 HK$9,000

經典的黑白設計，鞋頭為黑色漆皮，展現出亮眼光澤，鞋身則為白色啞面，上以菱格紋縫紉，以平衡整體的輕奢感，同時締造層次鮮明的時尚魅力。

返工鞋款推薦｜CHANEL 露踭鞋 (品牌官網)

返工鞋款推薦｜短靴或馬丁鞋（Martin shoes）

相較經典的返工鞋，短靴和馬丁鞋則帶點隨性，同時展現出專業和型格。鞋子高度一般落在腳踝位置，可以強調出小腿的纖幼感，加上馬丁鞋的綁帶設計，可以提升設計感，減少沉悶的氛圍。

返工鞋款推薦｜Louis Vuitton Citizen Flat Ranger Boot HK$14,700

採用滑面小牛皮製作，短靴以白色搭少許黑色為主，並以金色點綴，打造出簡潔的輕奢魅力，鞋子上面的搭帶，靈感源自Capucines手袋的標誌，而鞋跟後方的一列LV Initials壓花，則是呼應品牌傳統硬箱的鑲邊花紋。

返工鞋款推薦｜Louis Vuitton Citizen Flat Ranger Boot (品牌官網)

返工鞋款推薦｜波鞋

在沒有特別活動時，波鞋可以帶來舒適和悠閒感。現時不少波鞋都加入時尚設計，色彩較為鮮艷和顯活力，非常適合時下年輕人的造型，而且非常百搭，可以襯出不同風格。

返工鞋款推薦｜Dior Vibe 運動鞋 HK$9,100

設計充滿層次玩味，以白色為底色，上以黑色印花的方式，在不同位置印有不同圖案，包括Christian Dior字樣、幸運星和Dior Oblique圖案，締造出立體層次的同時，展現優雅和時尚感覺。