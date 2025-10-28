返工首飾推薦｜$3400起Hermès、Valentino等款式！低調地展現個性

返工首飾推薦｜面對日常工作壓力，筆者都會精心打扮，穿好看的衣服，也會挑選不同飾品，以在打字或雙手活動時，也可以隨時看到漂亮和精緻的配搭。上班飾品不宜隆重，而且近期流行精簡和疊戴，以下精選10款適合日常的返工首飾，包括Hermès、CHANEL和金飾等，容易襯搭之餘，亦能展現個性時尚。



返工首飾推薦1. Hermès Jockette Ear Cuff HK$4,200

隨著時尚變回實用主義，不少人都傾向多用途及層次配搭，因此耳骨夾愈受歡迎，可以營造多種配搭。Hermès耳骨夾加入雙圈窩釘元素，能夠提升整體的立體感，看來別具個性，再襯搭不同的耳環，可帶來不同的感覺。

返工首飾推薦｜Hermès Jockette Ear Cuff (Hermès官網)

返工首飾推薦2. CHANEL Coco Crush Necklace HK$22,500

以CHANEL的經典菱格紋元素，作為頸鏈的主要設計，多年來依然受歡迎，連BLACKPINK成員Jennie都多番佩戴。頸鏈採用18K金製成，透過簡單的圈形吊墜，締造出立體層次，而且可以襯搭其他頸鏈，締造個性魅力。

返工首飾推薦｜CHANEL Coco Crush Necklace (CHANEL官網)

返工首飾推薦3. Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Bracelet HK$12,000

配戴同時還具幸運的意味。手鏈以四葉草圖案為主，加上精細工藝及展現天然亮澤的貝母，締造出經典優雅魅力，日常也能穿戴。款式得到不少名人喜愛，上屆香港小姐冠軍莊子璇，以及多位奧運健兒也都擁有一條。

返工首飾推薦｜Van Cleef & Arpels Sweet Alhambra Bracelet (VCA官網)

返工首飾推薦4. EMPHASIS 「冠」18K紅色黃金啡鑽石戒指 HK$3,400

隨著金價一直上升，金飾不但可為造型作點綴，而且非常保值。戒指以玫瑰金襯搭整齊排列的啡鑽，簡約易搭，可以襯搭其他戒指作疊戴，也是近年流行的做法。重點在於戒指側面的直線與切割，讓指環輪廓更生動和立體。

返工首飾推薦｜EMPHASIS 「冠」18K紅色黃金啡鑽石戒指 (EMPHASIS官網)

返工首飾推薦5. 周大福999足金工藝精品頸鏈 HK$6,400

利用兩個環組合成圖案，其中一邊以鑲空的心形為特式，另一邊則刻有LOVE的字母，簡單地傳遞愛意。頸鏈設計簡單，適合襯搭白恤衫和T恤等，作為精緻的點綴。

返工首飾推薦｜周大福999足金工藝精品頸鏈 (周大福官網)

返工首飾推薦6. Valentino Vlogo Signature Earrings In Metal And Swarovski Crystals HK$3,700

對不少女生而言，Valentino是入門飾品之選，不僅帶有女性的高雅氣質，而且價錢較為親民易入手。這款以施華洛世奇水晶綴以VLOGO標誌，展現出典雅的巴洛克風格，散發出輕奢和高雅的氣場。

返工首飾推薦｜Valentino Vlogo Signature Earrings In Metal And Swarovski Crystals (Valentino官網)

返工首飾推薦7. Saint Laurent Cassandre 金屬胸針 HK$3,500

若然不想過於高調，同時為整體增添幾分趣味的話，便很適合配戴一個胸針，用於不同的造型。這款胸針以品牌經典標誌為主，運用黃銅製作，並加上鐫刻紋理設計，營造出具細緻質感的魅力，助整體造型加分。

返工首飾推薦｜Saint Laurent Cassandre 金屬胸針 (YSL官網)

返工首飾推薦8. Dior D-Luck手鏈 HK$6,900

為上班增添幸運的感覺，以創辦人Dior珍視的符號，包括心形、四葉草、蜜蜂和CD標誌等，作為金屬綴飾，擺放到鑲嵌於金屬內的白色珍珠母飾牌上，看來夢幻和典雅。配搭白色樹脂珍珠，提升知性優雅的魅力。

返工首飾推薦｜Dior D-Luck手鏈 (Dior官網)

返工首飾推薦9. Louis Vuitton Idylle Blossom LV Ear Stud, Pink Gold And Diamond單隻 HK$9,500

以18K玫瑰金鑄造成品牌於1896年創作的Monogram花卉圖案，看來活靈活現，至今依然充滿時尚優雅魅力。耳環綴以一顆約0.03卡的鑽石，締造出高級品味。

返工首飾推薦｜Louis Vuitton Idylle Blossom LV Ear Stud, Pink Gold And Diamond (LV官網)

返工首飾推薦10. John Hardy Heishi純銀手鏈配黑瑪瑙、赤鐵礦及養殖灰色珍珠 HK$8,370

向傳統的珠飾製作工藝致敬，透過打磨技術，將珠子變成薄片，再配搭100%再生純銀串連在一起，以呈現出天然的色彩流動感覺，同時帶有層次活力。手鏈較為幼身，可以配搭其他款式疊戴，打造個性魅力。