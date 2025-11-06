返工卡片套推薦2025｜輕巧易攜之選！$2900起Gucci、CHANEL實用款

返工卡片套推薦2025｜返工帶備的物品，一般以精簡和整齊為主，因此卡片套（card holder）是個不錯之選，既能收納職員證、卡片、信用卡和散紙等，而且體積較小，攜帶時非常方便。以下整理11款時尚實的返工卡片套，大家不妨參考一下。



返工卡片套推薦2025｜款式1. Saint Laurent Cassandre Matelassé Leather Cardholder

購買方法：NET-A-PORTER (HK$3,800)

設有4個卡位，可以擺放簡單卡片、紙幣和八達通等，並以經典的Matelassé設計，打造出立體V字圖案，看來充滿時尚特色，更綴以品牌金屬標誌，散發高雅氣息。

返工卡片套推薦2025｜Saint Laurent Cassandre Matelassé Leather Cardholder (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2025｜款式2. Acne Studios Printed Leather Wallet

購買方法：NET-A-PORTER (HK$1,800)

以簡約為主的Acne Studios，卡片套使用優雅的芭蕾粉色，加上兩邊的縫線，充滿quiet luxury的感覺。卡片套內採用特別的剪裁，使線條更具活力，盡顯時尚魅力。

返工卡片套推薦2025｜Acne Studios Printed Leather Wallet (NET-A-PORTER)

返工卡片套推薦2025｜款式3. Dior Saddle Bloom 卡片套 HK$3,950

品牌的馬鞍手袋素來深受女生們歡迎，而卡片套亦沿用這個D形馬蹬外形，加上灰色經典Oblique緹花圖案，正中少女們的心意。卡片套採用翻覆設計，裡面設有風琴式隔層，亦備兩個卡位，方便整理隨身物。

返工卡片套推薦2025｜Dior Saddle Bloom 卡片套 (Dior官網)

返工卡片套推薦2025｜款式4. PRADA Saffiano皮革卡片套 HK$3,250

充滿簡潔俐落的設計美學，配搭寶藍色雲紋Saffiano皮革，締造氣質優雅感覺。卡片套設有6個卡槽，方便不同信用卡和證件，中央亦有個口袋，可以擺放紙幣和單據等，非常方便。

返工卡片套推薦2025｜PRADA Saffiano皮革卡片套 (PRADA官網)

返工卡片套推薦2025｜款式5. MIU MIU Matelassé納帕軟皮卡片套 HK$3,450

展現經典的Matelassé圖案，配搭品牌標誌的芭蕾舞粉紅色，以及金色品牌標誌，塑造出少女般的甜美優雅魅力。卡片套設有6個卡槽，方便整理不同的卡片和紙幣。

返工卡片套推薦2025｜MIU MIU Matelassé納帕軟皮卡片套 (MIU MIU官網)

返工卡片套推薦2025｜款式6. Louis Vuitton Rosalie 零錢包 HK$3,300

以經典Monogram圖案，配襯年輕活力的粉紅色調，可以平衡出復古玩味，既帶輕奢魅力，又展優雅感覺。卡片套設有一個風琴式隔層、兩個名片夾層和一個拉鏈零錢格，收納度算高。

返工卡片套推薦2025｜Louis Vuitton Rosalie 零錢包 (LV官網)

返工卡片套推薦2025｜款式7. BURBERRY Check Business Card Case HK$3,100

不少人都迷上品牌的英倫簡約魅力，以杏色、米黃和黑色配搭，散發舒適療癒的氛圍，加上經典格紋以混紡羊毛打造成，盡顯輕奢感覺。卡片套包括兩個卡位及一個較鬆動的隔層。

返工卡片套推薦2025｜BURBERRY Check Business Card Case (BURBERRY官網)

返工卡片套推薦2025｜款式8. CELINE VICHY織物及牛皮革零錢卡袋 HK$3,300

運用經典黑白色調和格紋，打造出鮮明的活力時尚。卡片套特別使用拉鏈，方便擺放紙幣、硬幣和卡片，而且設有一個鏈扣，可以作為手袋裝飾，亦能扣在褲子上，作為時尚單品。

返工卡片套推薦2025｜CELINE VICHY織物及牛皮革零錢卡袋 (CELINE官網)

返工卡片套推薦2025｜款式9. GUCCI Ophidia 鑰匙包 HK$3,400

以復古風格為主，選用GG Supreme帆布製成，中間綴有織帶條紋細節。鑰匙包可以擺放卡片和散紙，非常實用，加上馬鞍腳蹬金屬扣，以及馬鞍外形，盡顯優雅品味。

返工卡片套推薦2025｜GUCCI Ophidia 鑰匙包 (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式10. CHANEL Classic Card Holder HK$5,600

經典而不過時的款式，配襯少女的櫻花粉色，展現甜美的春日氣息。卡片包採用菱格紋縫線，綴以金屬雙C標誌，締造簡約和高級的氛圍，而且裡面設有拉鏈位，方便擺放硬幣。

返工卡片套推薦2025｜CHANEL Classic Card Holder (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式11. Chloé Small Chloé Iconic Purse with Card Slots in Shiny Leather HK$3,500

延續簡易隨性的風格，Chloé卡片包使用拉鏈設計，方便擺放小型物件，右下角位置設有個潦草字體的標誌，締造率性魅力。近年Chloé都大推這個標誌字體，粉絲們不容錯過。

返工卡片套推薦2025｜Chloé Small Chloé Iconic Purse with Card Slots in Shiny Leather (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式12. Bottega Veneta Solstice Business Card Case HK$4,900

祟尚極簡主義的Bottega Veneta，卡片套採用雙面設計，而中間的金屬柱則方便開合，側邊的knot金屬繩結，更能固定位置，同時展現時尚感。

返工卡片套推薦2025｜Bottega Veneta Solstice Business Card Case (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式13. Valentino Rockstud Calfskin Cardholder with Zipper HK$2,900

以優雅的粉紅色調，襯搭經典的金屬窩釘，帶有個性之餘，亦展現出知性氣質。卡片套共有6個卡槽，並設有拉鏈位置，可以擺放散紙和硬幣，非常實用。

返工卡片套推薦2025｜Valentino Rockstud Calfskin Cardholder with Zipper (Valentino官網)

返工卡片套推薦2025｜款式14. Loro Piana Extra Zip Pouch HK$4,700

以品牌經典鎖頭圖案作綴飾，搭以大地色調顆粒感皮革，展現出知性優雅的氛圍。卡片套前面設有小袋，後面亦設4個間隔，以方便擺放不同卡片，同時拉鏈設計能夠收藏小型物件和硬幣，非常方便。

返工卡片套推薦2025｜Loro Piana Extra Zip Pouch (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式15. FENDI Best Friends Forever卡片夾 HK$3,850

以活潑生動的設計展現年輕的FENDI，今次以松鼠等動物圖案為主要設計，透過經典FF圖案布料及不同色調的皮革拼接，締造立體和可愛的吊飾，同時實用兼備。

返工卡片套推薦2025｜FENDI Best Friends Forever卡片夾 (品牌官網)

返工卡片套推薦2025｜款式16. LOEWE Zipped Coin Purse in Shiny Nappa Calfskin HK$4,250

簡約優雅的款式，以經典的牛油果綠色調，打造柔和活力感覺，配搭深藍色knot吊飾，以圓滑的曲線及亮面的皮革光澤，展現出時尚和俏皮的感覺。卡片套設拉鏈設計，可以擺放卡片及硬幣。