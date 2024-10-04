2025春夏巴黎時裝周｜8大名場面回顧:泳池時尚派對、迪士尼夢幻秀

2025春夏系列巴黎時裝周已經結束，期間有著無數驚喜時刻，包括BLACKPINK成員們現身、泳池舞台及本地品牌繼續登時裝周等，每個時刻都值得回味。以下整理巴黎時裝周中8大名場面，不知大家對哪個記憶猶新？



2025春夏巴黎時裝周精華1. BLACKPINK齊聚巴黎

每年巴黎時裝周都星光燿燿，當中以四人四色獲不同品牌青睞的BLACKPINK，亦在這段期間分別出席各個全球代言時裝秀：Jisoo出席Dior時裝秀；Rosé緊接現身Yves Saint Laurent；Jennie轉以迷人金髮於CHANEL秀登場；LISA則亮相Louis Vuitton時裝秀。不知4人有否在巴黎相聚呢？

2025春夏巴黎時裝周精華2. Christian Louboutin 泳池派對

看來不少品牌對今屆巴黎奧運意猶未盡，Christian Louboutin亦將時尚舞台帶到傳奇地標Piscine Molitor泳池，同場更有韻律泳表演，令人目不瑕及。

2025春夏巴黎時裝周精華2. Christian Louboutin 泳池派對 (IG@louboutinworld)

2025春夏巴黎時裝周精華3. Copeni 迪士尼壓軸

當科技時尚接觸夢幻樂園，Coperni成為首個品牌，於巴黎迪士尼舉辦時裝秀，更在時裝周壓軸登場。整個系列充滿童趣，糅合迪士尼角色元素，如米奇老鼠手袋、黑魔后禮裙和小矮人Tee等，展現出活力。Kylie Jenner更成為壓軸模特兒，以黑色公主禮裙現身，看來夢幻醉人。

2025春夏巴黎時裝周精華3. Copeni 迪士尼壓軸 (IG@coperni)

2025春夏巴黎時裝周精華4. CHANEL 來頭不少的表演嘉賓

除了Jennie、陳法拉和何詩蓓等出席，CHANEL時裝秀上還有不少重量級嘉賓，當中在鳥籠內盪著鞦韆唱歌的女表演者，便是「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的外孫女Riley Keough。這一幕是重現品牌於90年代的其中一個香水廣告，並搬到巴黎大皇宮演譯，因此意義重大。

2025春夏巴黎時裝周精華4. CHANEL 來頭不少的表演嘉賓 (Getty Images)

2025春夏巴黎時裝周精華5. 香港品牌續登巴黎時裝周

Fashion Farm Foundation繼續率領香港品牌參與巴黎時裝周，包括DEMO、KINYAN LAM和PABEPABE等，以時裝演示形式發表2025春夏系列。

2025春夏巴黎時裝周精華5. 香港品牌續登巴黎時裝周 (FFF提供)

2025春夏巴黎時裝周精華6. Issey Miyake COLLAR驚喜出席

出席巴黎時裝周的香港代表，有COLLAR成員Ivy So（蘇雅琳）、Day（許軼）和Candy（王家晴）。3人於Issey Miyake的時裝秀亮相，造型以皺褶和輕薄衣料，締造出時尚優雅的女性剪影，散發出自然舒適美學。

2025春夏巴黎時裝周精華6. Issey Miyake COLLAR驚喜出席 (IG@ivyysooo)

2025春夏巴黎時裝周精華7. Hermès 鍾情大地色

今年Hermès繼續quiet luxury的風格，以沉實的大地色系，加上細節和質感，展現出舒適易搭的時尚魅力。

2025春夏巴黎時裝周精華7. Hermès 鍾情大地色 (Hermès提供)

2025春夏巴黎時裝周精華8. Miu Miu Minnie擔任模特兒

在Miu Miu的時裝秀上，韓國(G)I-dle成員Minnie首次登上時裝天橋，以糅合學院和派對風的造型，展現出獨特的魅力。