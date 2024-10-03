陳法拉美艷現身CHANEL時裝秀！靠燉湯養顏　簡約護膚只多做3件事

陳法拉護膚｜4大時裝周過去，仍有不少驚喜令人回味，當中陳法拉便現身CHANEL的2025春夏系列時裝展，分別以簡練隨性和細緻優雅的造型，展現出不同的女性魅力。現年42歲的陳法拉，即使淡妝依然看來美艷，肌膚亦顯白滑，與早年翻播的《衝上雲霄2》相比，幾乎看不出轉變，令人好奇陳法拉到底怎樣保養呢？



陳法拉現身CHANEL的2025春夏系列時裝展。(CHANEL官網)

論無綫的經典劇集，必數《衝上雲霄》系列，同時捧紅不少小生花旦。《衝上雲霄2》於凌晨時間重播，相信不少觀眾都想捱夜懷緬一番。陳法拉於劇中飾演副機長「Holiday」，舊時開朗甜美的模樣，與現年40歲的她幾乎沒變。

衝上雲宵2｜陳法拉｜《衝上雲霄2》於凌晨時間重播，相信不少觀眾都想捱夜懷緬一番。(IG@falachenfala)

衝上雲宵2｜陳法拉｜陳法拉舊時開朗甜美的模樣，與現年40歲的她幾乎沒變，(IG@falachenfala)

《衝上雲霄2》於2013年首播，劇中的主角們，現時大都離開大台，有不俗的發展。其中陳法拉更躍身國際大舞台，早前有份拍攝超級英雄電影《尚氣與十環傳奇》，非常厲害。選美出身的陳法拉，微笑時會現深陷的酒窩，一直予人甜美形象。現時她多添一份成熟氣質，但美貌卻依舊沒變，即使素顏亦不見太多瑕疵。她早年曾分享不少凍齡保養心得，以下其中4個，大家不妨試試。

陳法拉凍齡保養1. 「三多政策」

陳法拉平日崇尚簡約主義，卻在三方面都會多做，包括多喝水、多吃水果及多睡覺。由於水果含纖維及不少微量元素，故配合飲水的話，可讓肌膚更健康飽滿。她亦曾在訪問中，提及每日都會喝橙汁或檸檬水，以補充體內營養。此外，充足睡眠亦有助修補肌膚細胞，減少肌膚暗沉和衰老，陳法拉更曾表示，唯有足夠的睡眠，肌膚才會獲得休息。

陳法拉｜陳法拉平日崇尚簡約主義，卻在3方面都會多做，包括多喝水、多吃水果及多睡覺。(IG@falachenfala)

陳法拉凍齡保養2. 減妝減肌膚負擔

使用厚重的化妝品時，或會對肌膚造成壓力，因此陳法拉平日以淡妝為主，即使出席時裝周或電影宣傳，都可見出其妝容傾向清淡，不會有太鮮艷的色彩；而在拍戲時，有時還只會局部塗粉底和掃光影，以減輕肌膚負擔。她在護膚方面，也不會用過多產品，夏天及冬天時會分別使用清爽及滋潤配方，亦會徹底卸妝和洗面。

陳法拉｜陳法拉平日以淡妝為主。(IG@falachenfala)

陳法拉｜即使出席時裝周或電影宣傳，都可見陳法拉妝容傾向清淡，不會有太鮮艷的色彩。(IG@falachenfala)

陳法拉凍齡保養3. 生薑蕃薯湯養顏

陳法拉以往總予人鬼妹仔個性，原來她卻愛喝中式湯水養顏，並會根據身體狀況，烹調不同款式，如去水腫的紅豆水、提升血色感的紅棗薑茶及生薑蕃薯湯等。由於蕃薯含有維他命A，可助肌膚細胞再生，而β-胡蘿蔔更能預防紫外線，進一步減少肌膚受損，並保持滑嫩飽滿的狀態。

陳法拉｜原來陳法拉愛喝中式湯水養顏。(IG@falachenfala)

陳法拉凍齡保養4. 每周3至4日做帶氧運動

從陳法拉的社交媒體可見，她喜歡簡單的運動，會每星期進行3至4次帶氧運動，如跑步和游泳等，亦會做健身和瑜伽，以鬆展筋骨，同時放鬆心情。這樣可以減少肌膚壓力，改善發黃及暗啞問題。

陳法拉｜陳法拉喜歡簡單的運動。(IG@falachenfala)