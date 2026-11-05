Coperni因財務糾紛結束8年營運　曾創「灰姑娘變身」、實力媲美LV

以科技打造時尚的法國巴黎品牌Coperni，於當地時11月4日在社交媒體上宣布正式結束營運，為8年來重啟的創意時尚革命畫上句號。兩位創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant過去多次以意想不到的方式，於巴黎時裝周上掀起話題，惜與品牌股東存分歧，今年2月便缺席時裝周。雖然一個品牌的結束令人惋惜，但只要兩人的創意理念永存，深信總有回歸的一天。



Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant在聲名中寫道，過去數個月他們曾嘗試所有方法去保留Coperni，並尋求一個與股東兼經銷商Tomorrow解決糾紛的方案，「儘管我們的努力，仍找不到答案。」他們同時感謝品牌相關的所有人，認為品牌因他們而存在，並在最後表示「日後再見」。

Coperni兩位創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant宣布品牌正式結束營運。(IG@coperni)

Coperni在2013年創立，一度因創辦人擔任其他品牌的創意總監，而暫停營運，直至2018年起兩人重啟品牌，一年後得到國際時尚集團Tomorrow Ltd投資加入。雖然合作關係維持8年，但兩者近年關係出現變化。

今年2月，Coperni取消原定在巴黎時裝周舉辦的秋冬系列時裝秀，Tomorrow Ltd亦在3月由義大利電商集團The Level Group母公司Progetto 11收購，自此雙方在財務、股權和品牌經營等問題上存分歧，而Coperni更在6月向巴黎法院申請司法保護程序，惜仍未能扭轉結束的局面。

雖然一個品牌的結束令人惋惜，但深信只要兩人的創意理念永存，總有回歸的一天。(IG@coperni)

Coperni｜2024年將迪士尼化為時尚舞台

Coperni早在2024年，成為首個品牌在巴黎迪士尼舉辨時裝秀。品牌事前公開多個預告，表示時裝秀定於當地時間10月1日晚上10時30分進行，同時展示一雙鞋頭為米奇老鼠圖案的高跟鞋，以及「黑魔后」（Maleficent）乘坐過山車的片段，誠意十足。

當夢幻樂園接觸到超現實科技，到底會產生怎樣的火花？作為時尚迷都認識Coperni的瘋狂創作，每次時裝秀都超乎想像、目不暇給。在2025春夏女裝周之前，Coperni再次驚喜宣布舉辦場地，竟為巴黎迪士尼樂園，不僅是巴黎時裝周的壓軸，還是樂園成立以來首次舉辦的時裝秀，旋即吸引不少粉絲的期待。

Coperni再度公開更多預告，展示一雙鞋頭為米奇老鼠圖案的高跟鞋。(IG@coperni)

能夠想像Elsa施展的冰魔法、小叮噹的飛行粉末、小魚仙將化魚尾為腿，以及愛麗絲夢遊仙境等幻想，會在現實中出現嗎？正因為是Coperni，令人深信一切的可能，或都有機會發生！

創辦人Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant表示，兩人於南法出生，「迪士尼一直是個夢想地點和巨大的靈感泉源。從電影到角色、遊樂設施到度假酒店，巴黎迪士尼都充滿歡樂和情感。我們正緊密與迪士尼團隊合作，去創造一個魔幻時刻，並與你們分享。」

Coperni驚喜宣布舉辦場地，竟為巴黎迪士尼樂園！不僅是巴黎時裝周的壓軸，還是樂園成立以來首次舉辦的時裝秀。(IG@coperni)

Coperni「灰姑娘變身」超驚艷

Coperni一直以來的設計都出人意表，最讓人驚艷、並讓品牌知名度大增的時裝秀，必是超模Bella Hadid於台上「灰姑娘變身」的一幕。當時她僅穿上內衣，在旁兩人拿起噴漆槍，朝其身體噴灑。慢慢地，白色顏料漸漸形成裙子雛形，再以剪刀修正，最後變成一件超合身形的夢幻禮裙，情境就如灰姑娘得到仙女幫助、穿上華麗服飾般，將不可能任務完成。

這款特殊噴塗顏料名為「Fabrican」，液體中含有機化合物和合成纖維，而且可逆轉，只要經過溶解，便會恢復回噴劑。

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超模Bella Hadid於台上「灰姑娘變身」的一幕，引起全球對Coperni的注意。(IG@bellahadid)

Coperni打造出空氣製成的手袋？

對設計滿腔熱誠的同時，Coperni亦重視環境，曾在訪問中認為不可能百分百做到可持續，但儘量將理念融入各個方針上，因此直至現時，他們都是小規模經營，不會過度生產。

正因這種做法，亦為兩人開拓更多創意想法，如Bella Hadid所穿的噴漆禮服，而在去年（2023年）的春夏時裝秀上，品牌再創出驚人設計 —— 由空氣製成的手袋「The Air Swipe Bag」。手袋擁有固定和經典的形狀，內含有99%空氣及1%玻璃成分，僅得33克重，不僅超級輕盈無感，細看下空氣還會在袋內流動，而且品牌更親自回應「可裝下iPhone」，以證明它的實用性。

Coperni手袋由99%空氣製造！(IG@coperni)

Coperni實力媲美LV、Balenciaga創意總監？

這兩個設計助Coperni的知名度急增，而在此之前，兩位設計師Sébastien Meyer及Arnaud Vaillant其實在時尚界，已擁有超高人氣。兩人以極簡未來主義為首，品牌名字以波蘭天文學家哥白尼（Nicolaus Copernicus）為靈感，冀為時尚帶來革命，並以俐落線條，糅合科技和建築美學，打造出與眾不同的個性魅力。

兩人最初成立Coperni（2013年）僅一年，已經贏下法國時尚大獎ANDAM創意品牌獎，並在2015年與LV已故男裝創意總監Virgil Abloh、Balenciaga創意總監Demna Gvasalia和JACQUEMUS創辦人Simon Jacquemus等並駕齊驅，一同競逐決賽。雖然兩人在2015年因加入法國品牌Courrèges而退賽，並暫停營運Coperni，但於2018年他們重新決定推動品牌，並贏得今日的精彩成績。

Coperni實力媲美LV、Balenciaga創意總監？(IG@sebastienmeyer)

Coperni創辦人是戀人關係

兩位創辦人多年來合作無間，既是最佳搭檔，而且為戀人關係。兩人結識於巴黎的學校裡，Arnaud修讀時裝企業；Sébastien修讀時裝設計，由於互補的個性，以及不同的背景，促使兩人一拍即合，並一直互相扶持，在2022年更在希臘的小島上互訂終身。Arnaud更曾在訪問中表示，尊重Sébastien的遠見和創造力，而對方亦尊重自己對市場和價值的看法，「這當然是絕棒的團隊合作。」兩人的設計不只得科學，亦藏有深厚的尊重和愛意。

Coperni創辦人是戀人關係。(IG@sebastienmeyer)