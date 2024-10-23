Louis Vuitton｜Vivienne 聖誕節日系列登場：超可愛俏皮冬日氣息

Louis Vuitton｜又來到令人振奮的年末時份，到處都充滿著冬日與聖誕氣息，除了必須入手的聖誕倒數月曆、聖誕彩妝以及聖誕護膚禮盒等，聖誕元素更融入服飾時尚當中，令你由頭到腳都投入浪漫聖誕之中。Louis Vuitton（LV）今年以吉祥物 Vivienne 為主題，推出結合品牌特色元素，同時富俏皮魅力的聖誕節日系列。快點看看今個Vivienne 節日系列2024的重點單品有哪些！



Vivienne 自2018年成為LV的吉祥物，乍看呆萌的外表，其實大有巧思！臉上長著花朵，右眼是LV 經典十字Monogram符號，手臂更是LV的行李吊牌，將LV縮小、立體形象化。

今年Vivienne 節日系列2024，與去年稍有相似的是，Vivienne 換上多個可愛的聖誕裝扮，但它不再只局限於冰場中，而是遊玩於各樣經典元素中，例如薑餅人、糖果屋等，從而打造出一個聖誕點心奇幻世界。

Vivienne 一開始只是作為櫥窗陳列的小道具！靈感來自於LOUIS VUITTON創辦人第三代Gaston-Louis Vuitton，設計團隊為向DouDou玩偶系列致敬，將Monogram變形並設計出Vivienne玩偶，後來大受歡迎才成為LV的吉祥物！（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Nano Alma HK$18,100

Nano Alma作為人氣手提包，既保留旅行包的實用性，亦將其大小比例重新調整成18 x 12 x 8 厘米，讓愛美小廢包變得不再空有其美！節日系列中，不單飾有紅色調的Vivienne吊飾，更有富聖誕氣息的Vivienne與插畫，手袋襯裡內用上Candy紅色皮革，令整個手袋充滿玩味、歡樂節日氣息。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Nano Alma HK$18,100（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Vivienne Xmas 手袋吊飾 HK$6,700

近年手袋、手機吊飾相當盛行，而這款以紅色雙拐杖糖組成的心形裝飾，配以金色Vivienne甜美面部及Monogram花卉圖案衣領，冬日用上更添氣氛與玩味、創意。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Vivienne Xmas 手袋吊飾 HK$6,700（Louis Vuitton ）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Lisa 錢包 HK$5,500

擔心Monogram 過於成熟，又想一試LV的錢包，選擇限定系列與圖案就絕對是入手好時機。這款 Lisa 錢包備有兩個貼袋和四個名片夾層，實用之餘，亦有可愛的節日感！Vivienne 除了在錢包正面大玩「雪天使」（Snow Angel ）背面亦在堆LV LOGO的雪，拉鏈頭亦能找到它的影跡！

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Lisa 錢包 HK$5,500（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Nano Noé HK$17,900

水桶袋絕對是穿搭必備單品之一，好襯又實用！Nano Noé手袋更是充滿可愛細節，除了內襯用上冬日的藍皮皮革，亦搭配可拆式藍色Vivienne形狀皮革吊飾。袋身的Vivienne換上冬裝，與LV雪花玩耍，展現出節日歡樂感。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Nano Noé HK$17,900（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Xmas Vivienne BB 長絲巾 HK$1,900

長絲巾用途多多，除了可以裝飾手袋、亦可以作為頭飾或頸飾使用。想入手絲巾的話，這款專為聖誕節而設計，純絲製作的Xmas Vivienne BB長絲巾絕對是收藏、自用必備。絲巾正面滿佈聖誕糖果及Monogram圖案，反面綴有棕色Monogram圖案，一巾兩用，能夠因應個人喜好而更改。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Xmas Vivienne BB 長絲巾 HK$1,900（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Vivienne Phone Pouch HK$15,400

除了手機吊飾，玩具形態的手機袋亦是一個好選擇。這款Vivienne Phone Pouch，毛茸材質配合Monogram帆布，柔和色調配合得十分和諧。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Vivienne Phone Pouch HK$15,400（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Asnières 盒子 HK$22,600

要入手收藏價值高的手袋，這款Asnières盒子絕對不容錯過。手袋如化妝盒子般四正，薑餅屋外型，呈現路易威登位於Maison d'Asnières的歷史家族大宅，將大宅重新演繹並綴以玩偶Vivienne、聖誕精靈及聖誕樹，洋溢滿滿的節日氣氛。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜Asnières 盒子 HK$22,600（Louis Vuitton）

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜護照封套 HK$3,950

冬日又怎能少得雪球大戰以及可愛的北極熊！兩個Vivienne化身戰友，在LV Snowflake雪花、可愛的北極熊圖案影襯下盡情玩樂，封套內襯更用上Azur Frost薄荷冰色，滿載冬日氣氛。

Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024｜護照封套 HK$3,950（Louis Vuitton）

▼▼▼【按圖看更多】Louis Vuitton Vivienne 節日系列2024▼▼▼