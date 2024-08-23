Louis Vuitton｜LV全新Flower Ring系列登場：粉調花卉手袋超精緻

Louis Vuitton｜近年Louis Vuitton （LV）積極改革，打造出不少可愛俏皮的新品，除了新配色手袋登場，更重塑經典的Monogram圖案；令整個品牌都充斥年輕活力。想要夏日感又好襯的手袋，不妨入手充滿少女感、細節十足的季節性Flower Ring系列。



Flower Ring 系列早前多以首飾配件為主，今次則有多款柔美的粉調手袋，加上主打四葉草輪廓的花卉Monogram，營造出香甜可口般的草莓巧克力外形，整個感覺可愛不失格調；十分適合現今青春活力的 Y2K風格！

LV Flower Ring粉調手袋：1. Bloom 收納包 HK$ 17,800

這款Bloom 收納包，重塑了經典的手提行李包Luggage Bag，並將Monogram花卉元素融合其中，打造出四葉草輪廓的斜揹包。手袋側面以及內裡均用上玫瑰茉莉粉色皮革（Rose Jasmin ），配上經典的啡色Monogram皮革；有如草莓巧克力般合襯；無論手提或側揹都同樣可愛又易襯。

LV Flower Ring粉調手袋：Bloom 收納包 HK$ 17,800（Louis Vuitton）

LV Flower Ring粉調手袋：2. Mini Bumbag HK$ 19,800

如果對小廢包較有興趣的話，這款特別版的Mini Bumbag 會是不錯之選！這款小腰包僅有17 x 12 x 9.5，能夠輕鬆容納日用品，輕巧又靈活。全粉調小牛皮配上淺金色配件，另外綴以白色 Blossom圖案的花卉拉鏈吊飾，作為旅行包亦能輕鬆出片打卡！

LV Flower Ring粉調手袋：Mini Bumbag HK$ 19,800（Louis Vuitton）

LV Flower Ring粉調手袋：3. Vanity Pouch HK$ 22,200

想要優雅又好裝的手袋，化妝箱形的手袋絕對能夠幫到你。這款靈感源自傳統化妝箱的 Vanity Pouch，除了少女心滿載的粉色皮革，手柄上更加上鑰匙套點綴，白色的Monogram Blossom圖案綴於金色圓環內，加上LV鐫刻標誌掛鎖；整個感覺更為高貴奢華。

LV Flower Ring粉調手袋：Vanity Pouch HK$ 22,200（Louis Vuitton）

LV Flower Ring粉調手袋：4. Loop HK$ 24,700

近年腋下包、半月包大行其道，這款早於2022年早春系列登場的Loop 手袋，其實是致敬了經典的Croissant 系列。熱度滿載的手袋，看似低調實則當中有細心處理，除了換上溫柔的草莓粉色調外，Monogram亦用上與鏤空通花略似的壓花效果，加上金色圓環以及白色的Monogram Blossom圖案的拉鏈吊飾，細節十足！

LV Flower Ring粉調手袋：Loop HK$ 24,700（Louis Vuitton）

LV Flower Ring粉調手袋：5. OnTheGo PM HK$ 26,200

一提到大容量手袋，經典的OnTheGo 絕對佔一席位，容量十足、實用與美感兼備，十分適合OL女生、媽媽走佬袋、旅行手提等所用。今次注入青春的粉彩色，加上標誌性的Monogram壓花圖案以及同色調的鉚釘護角飾片，實用又美觀。

LV Flower Ring粉調手袋：OnTheGo PM HK$ 26,200（Louis Vuitton）

LV Flower Ring粉調手袋：6. LV Bundle HK$ 26,700

想實用性高的話，這款融合水桶包的LV Bundle，容量靈活，無論束起或放鬆而用亦可。柔美粉調小牛皮加上淺金色金屬件，配上Monogram壓花工藝與綴以Monogram花卉吊飾的皮革行李吊牌，輕鬆打造出青春Y2K風。

LV Flower Ring粉調手袋：LV Bundle HK$ 26,700（Louis Vuitton）

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