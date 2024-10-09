聖誕彩妝2024｜盤點日本品牌限定彩妝：植村秀TASAKI超美冬日包裝

【聖誕彩妝/秋冬美妝】每到年末時候，聖誕節日氣氛日漸濃厚，除了精緻的聖誕倒數月曆，節日限定美妝亦十分具收藏價值，各品牌亦陸續推出秋冬色調美妝、冬日限定、聖誕包裝等美妝產品，到底應該入手那一款好？《01女生》精選出日本、韓國品牌的人氣節日美妝，無論是提早入手閨密聖誕禮物，或是作為寵愛自己的聖誕禮物都十分合適。



聖誕/秋冬彩妝推薦｜SHISEIDO Snow Beauty 2024 系列

自2014年以來，每年SHISEIDO 都會以世界各地不同的雪景為靈感，推出不同設計的限定「Snow Beauty」系列。今年以Snow Beauty Wonderland中的Mt. Snow為靈感， 打造出滿天繁星的粉調雪美仙境包裝，當中更用上美白以及護膚成分，妝後皮膚能夠像雪一樣富透明感。

聖誕/秋冬彩妝推薦｜SHISEIDO Snow Beauty 2024 系列（SHISEIDO）

聖誕/秋冬彩妝推薦｜SHU UEMURA x TASAKI

美妝品牌shu uemura（植村秀）不時推出聯乘系列，先後與知名卡通、人氣漫畫角色以及各地藝術家合作後，今年更與日本珠寶品牌 TASAKI 聯手，以品牌標誌性珍珠系列「Dainger」為靈感，揉合TASAKI 的櫻花金色調與植村秀深色金屬色，打造出典雅外形包裝的限定系列。

聖誕/秋冬彩妝推薦｜SUQQU 2024聖誕限定彩妝

想化出溫柔感或稍有亮點的秋冬妝容，SUQQU 今個冬天推出冷色調為主的Winter Collection，以清爽而閃爍的色調表演出冬天的精髓，將雪花、寒意以及光芒注入彩妝中。

聖誕/秋冬彩妝推薦｜SUQQU 2024聖誕限定彩妝（SUQQU）

聖誕/秋冬彩妝推薦｜ELEGANCE Coffret Palpitant 2024

Elegance作為日本國民護膚品牌ALBION的支線，今年以品牌法語寓意的「Palpitan」為靈感，打造出精緻金色包裝，令人響往的限量版套裝。除了應節的金色包裝，套裝中更可以一次試盡最受歡迎的6款明星單品：Nouvelle Eyes 寶石四色眼影盤、 Rouge Clajours 寶石水潤光澤唇膏、Modeling Color Up Base 持久剔透防曬調色乳等。

聖誕/秋冬彩妝推薦｜ELEGANCE Coffret Palpitant 2024（ELEGANCE）

聖誕/秋冬彩妝推薦｜JILL STUART Guilty Parfait Time Holiday Collection 聖誕套裝 2024

來到冬日時份，最好來一份甜點與摯友、另一半共享，為浪漫的冬日更添醉人氣氛。JILL STUART 今年以莓紅調為靈感，將彩妝品、香水變成甜品，內容品配以如同心形鮮奶油的壓紋設計，加上濃郁莓果香氣，打造出難以抗拒的莓果芭菲甜品，讓你無時無刻都置身於甜蜜聖誕氛圍中。