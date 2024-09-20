聖誕倒數月曆2024｜持續更新！Sabon、L'Occitane等熱門話題盤點

聖誕倒數月曆每年推出都有驚喜，不僅帶有節日的儀式感，而且禮物都很豐富，予人物超所值的滿足感。吸引人們購買倒數月曆的原因，還有精緻和輕奢的包裝設計，包括Sabon、Dior、Diptyque、Jo Malone London及L'Occitane等，讓收藏度大為提升。加上盒上都會列明禮物內容，方便女生和男生們都能選擇合心意的款式。以下為大家整理2024年的聖誕倒數月曆！



聖誕倒數月曆2024｜款式1. Jo Malone London Advert Calendar

倒數月曆價錢：US$495

倒數月曆禮物數量：25



相較往年設計，今年在包裝稍作更動，轉為開合式設計，綴以充滿節日氣氛的圖案，看來溫馨和精緻。倒數月曆包括限定古龍、迷你蠟燭、洗護用品及30毫升節日版香氣等，有著各種不同香調，讓大家都能感受不周的感覺和氣氛。

聖誕倒數月曆2024｜Jo Malone London Advert Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式2. L'Occitane Beauty Advent Calendar

倒數月曆價錢：￡68

倒數月曆禮物數量：24



品牌香調傾向清新和療癒，配合今年印有法國傳統Toile de Jouy圖案的包裝，展現出輕奢、優雅和悠閒的魅力。倒數月曆包括護膚品及身體護理，如精華、面霜、番梘、磨砂和護手霜，從頭到尾散發香噴噴香味。

聖誕倒數月曆2024｜L'Occitane Beauty Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式3. Penhaligon’s Baker’s Box of Delights

倒數月曆價錢：￡425

倒數月曆禮物數量：24



相信不少女生，都喜歡Penhaligon’s的香氣，而且香水的持久度高，讓整天維持開心和舒適的氛圍。有別過往的香水瓶外形，今次轉以3個盒子如蛋糕般疊起，看來帶有節日慶祝的氣氛，而且節日過後包裝盒的實用性也高。倒數月曆包括熱門香水、洗護產品和蠟燭等，亦有精緻和收藏度高的鎖匙扣，不容錯過。

聖誕倒數月曆2024｜Penhaligon’s Baker’s Box of Delights (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式4. Rituals Classic Advert Calendar

倒數月曆價錢：€79.9（總值€145）

倒數月曆禮物數量：24



除了過往的小鎮擺設，今次加入直立式設計，以溫暖的紅磚小屋外形，加上火爐和星光，展現出浪漫醉人的景色。倒數月曆設有各種熱門香氣產品，而且香氣持久，為室內打造舒適空間。

聖誕倒數月曆2024｜Rituals Classic Advert Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式5. Jo Loves Advent Calendar

倒數月曆價錢：￡375（總值逾￡750）

倒數月曆禮物數量：25



Jo Malone London創辦人離開品牌後所設立的品牌Jo Loves，早年與Zara合作推出香氛系列，深受不少年輕人歡迎。倒數月曆以立體房屋造型，展現出輕奢華麗感，設計靈感源自與家人度過的滑雪之旅，利用白色營造雪景，加上充滿節日歡樂的紅色大門，締造浪漫氛圍。禮物包括經典香氣產品，以打造出清新和幽香的家居。

聖誕倒數月曆2024｜Jo Loves Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式6. Acqua di Parma Holiday Collection Advent Calendar

倒數月曆價錢：€475

倒數月曆禮物數量：25



以經典和歡樂的金黃色調，加上圓形設計，展現出華麗和慶祝的氛圍。倒數月曆設有25款香水、蠟燭和擴香等產品，氣味較為中性和木調，在聖誕聚會中用以粉飾家居，是個不錯的選擇。

聖誕倒數月曆2024｜Acqua di Parma Holiday Collection Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式7. Charlotte Tilbury Charlotte’s Beauty Treasure Chest of Love 12 Door Beauty Advent Calendar

倒數月曆價錢：HK$1,830

倒數月曆禮物數量：12



沿用以往的抽屜式設計，並加入立體心形的設計，配合閃爍的切割星形和心形門把，讓人更被Charlotte Tilbury的包裝迷倒。在12件禮物當中，3份為正裝產品，包括光影、唇彩和唇油，其他皆為旅行裝，內容都非常實用，是常用到的色調和款式。

聖誕倒數月曆2024｜Charlotte Tilbury Charlotte’s Beauty Treasure Chest of Love 12 Door Beauty Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式8. Sephora Best-of-Beauty Advent Calendar

倒數月曆價錢：US$99

倒數月曆禮物數量：27



包裝以簡約的屋形設計，加上金色蝴蝶結、綠色調和星空圖案，充滿節日的歡樂氛圍。倒數月曆的禮物有髮型、化妝、護膚和香氛產品，讓大家都能試用不同的品牌產品。

聖誕倒數月曆2024｜Sephora Best-of-Beauty Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式9. Maison Margiela Advent Calendar

倒數月曆價錢：US$120

倒數月曆禮物數量：7



品牌香水素來深受歡迎，今次倒數月曆包裝加入經典的灰白工業風格，以及數字標誌，讓整個氛圍充滿奢華魅力。倒數月曆包括香水、護手霜和蠟燭，讓大家試到品牌不同的文青香氣。

聖誕倒數月曆2024｜Maison Margiela Advent Calendar (Sephora官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式10. LUSH Advent Calendar

倒數月曆價錢：US$300

倒數月曆禮物數量：25



每年都會推出童趣造型氣泡彈的LUSH，今年亦製作出一系列可愛的聖誕限定產品，包括氣泡彈、護膚乳、淋浴啫喱和香水等。而包裝同樣以童趣為主，拆完後都能循環回收，以減少浪費問題。

聖誕倒數月曆2024｜LUSH Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式11. Benefit The Gorgeous Grocer Christmas Beauty Advent Calendar

倒數月曆價錢：￡156

倒數月曆禮物數量：24



以眉妝產品著名的Benefit，今年推出桃紅色購物籃的造型包裝，充滿少女心之餘，亦滿足大家「購物」的慾望。禮物設有唇妝、胭脂和睫毛液等產品，當中不少都話題及好評度超高，不容錯過！

聖誕倒數月曆2024｜Benefit The Gorgeous Grocer Christmas Beauty Advent Calendar (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式12. Fortnum & Mason Fortnum's Beauty Advent Calendar 2024

倒數月曆價錢：US$365.38（總值逾￡1,080）

倒數月曆禮物數量：23



以華麗的叢林圖案作包裝，透過小鳥與美妝品的互動，帶出閒適的氛圍。倒數月曆設有香水、護手霜、護髮產品和香氛蠟燭等，亦有個漂亮易襯的大腸髮圈，讓大家打造出療癒的空間和氛圍。

聖誕倒數月曆2024｜Fortnum & Mason Fortnum's Beauty Advent Calendar 2024 (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式13. Swarovski Annual Edition Advent Calendar 2024

倒數月曆價錢：HK$10,000

倒數月曆禮物數量：25



今年Swarovski亦有推出倒數月曆，並轉以充滿節日歡樂氣氛的紅色，打造出瑰麗的感覺。倒數月曆內設有25款水晶吊飾，包括雪花、星辰和小動物等，部分配件還可組成一輛聖誕列車，看來充滿浪漫和溫韾感覺。

聖誕倒數月曆2024｜Swarovski Annual Edition Advent Calendar 2024 (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式14. Harrods of London The Harrods Beauty Advent Calendar 2024

倒數月曆價錢：售完（總值￡1,599）

倒數月曆禮物數量：25



以實用禮物為主的Harrods，今次以墨綠色的包裝設計，締造出低調奢華的魅力。倒數月曆內容包括多款熱門好用的皇牌諼膚、化妝、身體護理和香氛產品，如Augustinus Bader、Charlotte Tilbury、Dr. Barbara Sturm、TOM FORD及La Mer等，非常超值。

聖誕倒數月曆2024｜Harrods of London The Harrods Beauty Advent Calendar 2024 (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式15. LOOKFANTASTIC Iconic Beauty Advent Calendar 2024

倒數月曆價錢：￡100（總值逾￡565）

倒數月曆禮物數量：27



LOOKFANTASTIC以抽屜式的設計包裝，展示出倒數月曆的實用性，加上寶藍色和銀色的配搭，看來時尚和優雅。倒數月曆收藏27份禮物，當中13款為正裝大小的產品，非常超值，而且內容包括ELEMIS、Aveeno、M.A.C.及Estée Lauder等皇牌產品，實用度高。

聖誕倒數月曆2024｜ LOOKFANTASTIC Iconic Beauty Advent Calendar 2024 (官網)

聖誕倒數月曆2024｜款式16. Christian Louboutin Beauty Holiday 2024 Christmas Advent Calendar

倒數月曆價錢：約HK$4,650

倒數月曆禮物數量：24



以紅底鞋著名的Christian Louboutin，其美妝產品都是實用及華麗，如早前推出的眼影盤，不僅易於上色及持久，而且包裝亦很吸引。倒數月曆內的迷你版香水，亦使用香水原有的包裝，感覺充滿誠意和精緻感，此外亦有3款可愛吊飾，粉絲們不容錯過。

聖誕倒數月曆2024｜Christian Louboutin Beauty Holiday 2024 Christmas Advent Calendar (官網)

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