Hermès再次選址啟德郵輪碼頭辦男裝時裝秀！歷年本地時尚盛事回顧

Hermès上周宣布將在本周五（19日），於香港舉辦男裝時裝秀，即成全城熱話。時裝秀選址啟德郵輪碼頭，適逢碼頭百周年，與2025冬季系列設計主題「Inhabiting time」不謀而合，而今次辦秀的靈感核心「Ready-Set-Casaque」，亦令人聯想到賽跑前的準備口令，跟「時間」環環相扣。除了Hermès，香港多年來一直吸引不少品牌設展，以下細數歷年在港舉辦的時裝秀。



昔日的啟德郵輪碼頭，曾在1980年代繁榮，直至赤臘角機場建成，才轉成旅遊景點。由1925年1月首次飛行升降，至今已經100年，Hermès特意選址啟德郵輪碼頭，不僅滿載港人回憶，亦是品牌繼2017年舉辦時裝秀後，重返舊地，相信今次將會展開一場與往日的時空對談。

Hermès將在本周五（19日）於香港舉辦男裝時裝秀。

香港歷年舉辦的時裝秀1. Robert Wun Home Coming開幕時裝騷

在2024年9月初，成功躋身巴黎高訂時裝周的香港設計師雲惟駿（Robert Wun），便在香港故宮文化博物館舉辦時裝秀，並邀得多位城中名人出席，包括范冰冰、陳慧琳及何超儀等，而惠英紅更有份擔任模特兒。時裝秀以「回家」為題，Robert Wun亦補充，新系列向嫲嫲致敬，汲取香港女性不屈、勤勞的精神，及多才多藝的特點，反映出服飾上，展現剛柔並重的感覺。

我的時裝設計師夢想在香港萌芽，這次回來香港舉辦時裝騷，令我過去十年的經歷、點滴、堅持和回憶都重新浮現出来。 Robert Wun

惠英紅為Robert Wun Home Coming開幕時裝騷擔任模特兒。(惠英紅微博)

香港歷年舉辦的時裝秀2. Louis Vuitton 2024 男裝早秋系列

2023年底最矚目的時尚盛事，莫過於Louis Vuitton在尖沙咀星光大道，舉辦的2024男裝早秋系列時裝秀。該場秀是創意總監Pharrell Williams上任後的第2份作品，當晚場面星光熠熠，包括林嘉欣、宋仲基和韓團Stray Kids成員Felix等，完騷後空中更以無人機拼成「LVers」標誌，完滿地為表演落幕。

Louis Vuitton去年在尖沙咀星光大道舉辦2024男裝早秋系列時裝秀。(Getty Images)

香港歷年舉辦的時裝秀3. Dolce & Gabbana 2016 Alta Moda及Alta Sartoria高級訂製系列

不少人熟悉的時尚品牌Dolce & Gabbana，首次離開意大利，於香港半島酒店舉辦時裝秀。整個表演保留義式情懷，包括品牌著名的巴洛克風格，以華麗的舞台，紀錄下這段精采時刻。

Dolce & Gabbana在2016年首次離開意大利，於香港半島酒店舉辦時裝秀。(Getty Images)

香港歷年舉辦的時裝秀4&5. Dior 2016秋冬男裝系列、2014 春夏高訂時裝秀

香港的時尚舞台，還有西九龍直升機停機坪。雖然Dior 2024秋季男裝系列時裝秀延期，但過去亦曾在港舉辦，在邵氏片場重演2016秋冬男裝系列時裝秀。此前，品牌更在2014年選址香港，舉辦高訂時裝秀，並特別在停機坪上設置銀色鏡面，除了締造科幻的未來感，鏡面亦反映出四圍的海岸風景，展現出悠閒和舒適感覺。

Dior 2014春夏高訂系列在該年4月9日假西九龍舉行。(Getty Images)

Dior 2016秋冬男裝系列於香港邵氏片場重演。(Getty Images)

香港歷年舉辦的時裝秀6&7. CHANEL 2024/25早春度假系列、2006年的春夏高訂時裝系列

CHANEL對香港甚是鍾愛，除了在去年11月舉辦的時裝秀，品牌亦曾在2019年，計劃於香港維多利亞港灣畔啟德郵輪碼頭，展示2019/20早春度假系列，惜因各項因素而取消。該次為老佛爺Karl Lagerfeld徒弟Virginie Viard，接任CHANEL藝術總監後的首張成績單，而在2024年11月舉辦的2024/25早春度假系列時裝秀，亦是她離任前的最後作品。

該系列早於今年5月在法國馬賽（Marseille）展出，並將於亞洲沿海城市 —— 香港再度舉辦，而HKDI亦是個創意傳承之地，為整個時裝秀倍添意義。

CHANEL 2024/25早春度假系列將於香港重演，選址香港知專設計學院（HKDI）在11月5日舉辦。(CHANEL提供)

若要追溯更遠的歷史，其實CHANEL早在老佛爺的朝代，已在香港舉辦過一次時裝秀，並選擇在邵氏影城進行，展示2006年的春夏高訂時裝系列。