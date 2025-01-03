Louis Vuitton｜20年後再度合作！LV聯乘村上隆 重現七彩萬花筒

剛步入2025年，時尚與藝術界就拋出震撼彈，為春日揭開驚喜序幕。事隔20年，LV（Louis Vuitton）再度聯乘村上隆 (Takashi Murakami) ，今次將過去的聯乘系列復刻，Monogram 注入迷離童趣的配色，而「Creatures from Planet 66」、熊貓等人氣角色圖案亦融入手袋、配飾，以及時尚配件當中，打造出結合品牌特色元素，同時極富玩味、Y2K時尚的單品。



熟悉LV的人或許會認為七彩Monogram 並非新鮮事，但其實品牌已經有接近十年的時間停止提供七彩Monogram系列，而今次的Monogram Multicolore 圖案更是由33種顏色LV和花卉圖案交織而成，絕非舊酒換新瓶、了無新意。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition系列，第一彈先由Louis Vuitton 最新全球品牌大使Zendaya 演繹，滿載青春氣息。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition系列（Louis Vuitton）

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Monogram Multicolor 蝴蝶結髮夾 HK$4,750

擔心無法駕馭過於繽紛的手袋或圖案？不妨入手時尚配件，小巧之餘亦較百搭，能夠輕鬆點綴造型。這款LV x TM蝴蝶結髮夾，白蝴蝶結配上Monogram Multicolore 圖案，再加上綴有LV Initials鐫刻標誌的閃亮掛鎖，柔美同時富春日活力。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Monogram Multicolor 蝴蝶結髮夾 HK$4,750（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Superflat 角色拼圖 HK$7,750

想增添家居儀式感的話，收藏這款LV x TM Superflat 角色拼圖亦是個好選擇。拼圖上結合村上隆超扁平熊貓角色及極具創意的 LV Hands 標誌，兩者都注滿超現實色彩，趣味與美感兼備。禮盒並非單以紙張製造而造，盒身結合有機玻璃拉伸抽屜與天然牛皮手柄，上頭更綴有村上隆獨一無二的圖案，等於一個價錢獲得兩件收藏單品，可以說是值回票價！

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Superflat 角色拼圖 HK$7,750（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Trio Toiletry Pouch HK$16,600

偏好實用的話，這款配備三款不同大小Louis Vuitton收納包的Trio Toilet Pouch 相信能夠滿足到你。Trio Toiletry Pouch上飾以村上隆標誌性的超扁平熊貓角色、「Creatures from Planet 66」和LV Hands標誌，外在繽紛圖案、鮮粉紅色的可洗紡織襯裡，與經典老花Monogram形成對比，打造出破格的和諧美學。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Trio Toiletry Pouch HK$16,600（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Nano Speedy HK$17,900

作為Louis Vuitton 代表作之一的Speedy旅行手袋，可謂是不少女生的愛袋之一。這款迷你版的Speedy，配上色彩豐富的Monogram Multicolore 圖案，加上特別版蝴蝶結LV x TM鑰匙套，柔美與活力感兼備，可愛得沒有不入手的理由。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Nano Speedy HK$17,900（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Capucines BB HK$58,500

作為Louis Vuitton的經典之一，自2013年面世至今的Capucines，除了代表了1854年 Rue Neuve-des-Capucines開設的第一家專門店，更是款象徵精湛精工的成品。要完成這款手袋，工序相當繁複，需以經典的行李硬箱技術加上過百道工序而成。今次聯乘將金屬配件換成富超扁平藝術風格的LV Initials標誌，以及簇擁的Monogram花卉圖案手袋吊飾，演繹出高雅的Y2K風格，能夠展現玩味同時不失格調。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Capucines BB HK$58,500（Louis Vuitton官網）

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Capucines BB HK$61,000

如果自問大膽、愛搭配，這款從高調色彩的Capucines 就十分合適你。柔和的粉紅色Taurillon皮革，加上亮粉紅色牛皮襯裡和編織肩帶，正面和背面均綴有超扁平風格特大熊貓圖案，完美展示出村上隆活力美學，更將Y2K 元素發揮得淋漓盡致。

Louis Vuitton x Murakami Re-edition｜LV x TM Capucines BB HK$61,000（Louis Vuitton官網）

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