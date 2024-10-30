名牌聯乘卡通系列2024｜勾起童年回憶的設計：美少女戰士、海賊王

名牌聯乘卡通漫畫｜卡通漫畫一直陪伴大家的童年，每次憶起都令人感觸。隨著Y2K風格盛行，不少時尚品牌相繼推出卡通聯乘的單品，透過充滿回憶的畫面圖案，喚起大家內心的童真，同時展現個人喜好和魅力。以下盤點6個近期與卡通漫畫聯乘的名牌，不知哪部作品是大家的喜愛呢？



名牌聯乘卡通漫畫系列1. Jimmy Choo x 《美少女戰士》（Sailor Moon）

繼聯乘系列反應不俗，高級鞋履品牌Jimmy Choo再度與《美少女戰士》合作，以美少女角色的個性為靈感，參考原畫中的服飾，並加上行星符號，別具意義。除了以漫畫插圖設計手袋，亦有小小兔專屬裝備「露娜P」的鏈條晚宴手袋，運用名貴樹脂結合滿鑲水晶，看來搶眼，亦充滿趣味。

名牌聯乘卡通漫畫系列2. Lacoste x 《海賊王》（One Piece）

不少人從童年至今仍在追看的漫畫《海賊王》，現時與Lacoste推出聯乘，以漫畫第1106章的封面為靈感，將獨特的鱷魚標誌，運用植絨印花技術，打造出可愛感十足的款式。此外，品牌亦將鱷魚卡通加入漫畫，與角色魯賓 （Nico Robin）見面，看來超級可愛。

名牌聯乘卡通漫畫系列3. GEOX x 《毒魔》（Vernom）

乘著電影《毒魔：終極一舞》上映，意大利服飾及鞋履品牌GEOX亦推出聯乘系列，特別將限量Walk Pleasure和Spherica™ ECUB-1鞋履，以電影為啟發，打造出時尚型格的款式。鞋款採用透氣科技和流線型設計，穿著舒適自在，適合都市上班族與專業人士使用。

名牌聯乘卡通漫畫系列4. Marc Jacobs x 《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）

相信不少人都曾看過經典小說《綠野仙蹤》，這部電影將於電影大銀屏上映，時尚品牌Marc Jacobs更與它聯乘，打造出神秘和型格的氛圍。聯乘系列手袋以桃樂絲為主角，看來甜美可愛，充滿田園感覺。

名牌聯乘卡通漫畫系列4. Marc Jacobs x 《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）(品牌提供)

名牌聯乘卡通漫畫系列5. Anteprima x KUROMI

繼Hello Kitty手袋，ANTEPRIMA再推出KUROMI系列，以多款經典熱門的wirebag，結合可愛的KUROMI頭像，展現童趣魅力。特別在於整個KUROMI立體造型的wirebag，既能帶出門展現，又可擺放家中珍藏，非常趣致。

名牌聯乘卡通漫畫系列6. Catalog x 《一家之主》（King of the Hill）

因迷因圖受歡迎的卡通動畫《一家之主》，即將迎來新作，Catalog亦特別與其合作，以主角Bobby Hill為主軸，推出聯乘系列。除了經典迷因表情動作圖案服飾，亦有個以薯片包裝為設計的手袋，相當充滿趣味性。