新年手袋推薦2025｜蛇年增添「紅」運！Dior、GUCCI等經典易搭款

新年手袋推薦2025｜新年新手袋！踏入2025年，即將迎接農曆新年，當然要延續愉悅的氣氛，添置新手袋來展開美好的一年。不少人都會襯搭新年造型，以下整理各大品牌的新春手袋款，不知大家喜歡哪一個呢？



新年手袋推薦2025｜款式1. Loro Piana Extra Pocket 棕色剪羊毛手袋

經典的手袋設計，搭以溫暖舒適的毛茸質感，為農曆新年打造出閒適的假日感覺。這款為農曆新年限定系列，由觸感舒適的棕色剪羊毛製成，加上輕奢的大地色調，締造出優雅魅力，而且非常易襯。

新年手袋推薦2025｜Loro Piana Extra Pocket 棕色剪羊毛手袋 (品牌提供)

新年手袋推薦2025｜款式2. Dior Medium Lady Dior bag in Dior Astral Snake Golden Latte Calfskin HK$55,000

Dior的印花圖案永遠充滿神秘和科幻的魅力。這次的Dior Astral主題圖案，繼續由Maria Grazia Chiuri設計，向Dior先生熱衷的占卜藝術致敬。手袋洋溢節日的喜慶色彩，不僅有著星宿圖案，還有巨蛇盤踞天際，締造出精緻和浪漫的氛圍。

新年手袋推薦2025｜Dior Medium Lady Dior bag in Dior Astral Snake Golden Latte Calfskin (品牌提供)

新年手袋推薦2025｜款式3. GUCCI 農曆新年印花超迷你袋 HK$11,050

GUCCI為手袋添上濃厚的新年氣息，以自蜿蜒優雅的靈蛇形態為靈感，結合經典的Gucci Rosso Ancora配粉紅色，展現出蛇扭動時的流暢線條，而且象徵蛻變、重生及永恆的魅惑力。

新年手袋推薦2025｜GUCCI 農曆新年印花超迷你袋 (品牌提供)

新年手袋推薦2025｜款式4. LOEWE Medium Pebble Bucket in Smooth Calfskin HK$22,550

在簡約的設計中，加上魅惑的酒紅色調。LOEWE手袋採用簡潔的線條，締造出手袋的輪廓，配搭實用的Anagram Pebble，獨特得來方便調整肩帶長度。

新年手袋推薦2025｜LOEWE Medium Pebble Bucket in Smooth Calfskin (品牌官網)

新年手袋推薦2025｜款式5. Valextra LNY Iside Micro Red Year of the Snake HK$34,800

在經典手袋加上蛇的鱗片線條，締造出充滿喜悅的活力光彩。沿用Millepunte小牛皮製作，並以穿孔的技術和設計，為手袋增添細緻的魅力，再配備手柄，看來典雅和高貴。

新年手袋推薦2025｜Valextra LNY Iside Micro Red Year of the Snake (品牌提供)

新年手袋推薦2025｜款式6. Longchamp Le Piage Pink XS Pouch HK$3,500

偏糖果色調的紅色，能夠締造更可愛的氛圍。經典手袋以桃紅和銀色配件的組合，打造出活力和觸目感覺，而拉鏈扣上亦繫上一個皮革小結，更顯甜美魅力。

新年手袋推薦2025｜Longchamp Le Piage Pink XS Pouch (品牌提供)

新年手袋推薦2025｜款式7. DELVAUX Adjustable Long Strap LNY Enlaced Jumping Calf Dune Do HK$TBC

在經典手袋上，運用編織技，仔細地描繪出靈蛇盤踞的美態，並由手袋延伸至肩帶。手袋可以側揹，亦能套在皮革帶上，非常方便。