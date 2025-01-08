新春首飾推薦2025｜蛇來運轉美好寓意！$5000/$10000內/高級珠寶

新春首飾推薦2025｜踏入2025年，很快便迎接農曆新年（1月29日）。不少人這時會購買珠寶首飾，無論自用或送禮，都得到寓意富貴的祝福。以下整理9款好看易襯的新春首飾，價錢分別在5,000港元內、1萬元內和高級珠寶，大家不妨參考一下。



新春首飾推薦2025｜HK$5,000或以下

新春首飾推薦1. Dior Tribales 耳環 HK$4,500

適逢蛇年，品牌特別以蛇為圖形，並在金屬表面上加上細節，使耳環更為生動和精巧。耳環搭以品牌經典的珍珠設計，使整體更顯古典優雅的魅力。

新春首飾推薦2025｜Dior Tribales 耳環 (品牌官網)

新春首飾推薦2. CHANEL CRUISE 2024/25 Stud Earrings HK$4,600

祝福語的「年年有餘」，當中的「餘」字，便非常適合CHANEL的早春系列款式，以海洋為題，而這款「魚形」耳環，別具好運意味。耳環襯搭雙C圖案吊墜，上鑲有閃石，讓整體更為閃耀奪目。

新春首飾推薦2025｜CHANEL CRUISE 2024/25 Stud Earrings (品牌官網)

新春首飾推薦3. Hermès Chaine d’ancre Brooch HK$4,700

除了耳環、戒指或手鏈等，還可利用胸針，為造型增添獨特，並提升奢華的魅力。這款胸針運用標誌性的「豬鼻」圖案，中間以寶藍色皮革點綴，並以平滑的金色圍邊，締造靜奢魅力。

新春首飾推薦2025｜Hermès Chaine d’ancre Brooch (品牌官網)

新春首飾推薦2025｜HK$10,000或以下

新春首飾推薦4. EMPHASIS Jewellery Mystique「密」18K白色黃金鑽石頸鏈 HK$6,900（原價HK$9,200）

簡單的線條頸鏈，襯搭淨色造型，便能締造細緻的靜奢魅力。頸鏈主要方形設計由4顆鑽石組成，搭以V形頸鏈，展現出建築美學，看來簡約時尚。

新春首飾推薦2025｜EMPHASIS Jewellery Mystique「密」18K白色黃金鑽石頸鏈 (品牌官網)

新春首飾推薦5. 周大福「蛇運連連」頸鏈 HK$6,200

特別以靈蛇修長的線條為靈感，將頸鏈的吊墜部分加入金蛇鱗片圖案，而圈形設計亦寓意「蛇來運轉」，同時糅合祥雲、「福」字等元素，為頸鏈更添美好意義。

新春首飾推薦2025｜周大福「蛇運連連」頸鏈 (品牌提供)

新春首飾推薦6. 周生生 生生有禮「賀年生肖篇」999.9黃金蛇吊墜 及 999.9黃金萬字頸鏈 HK$5,670（原價HK$5,950）

以可愛的卡通小蛇圖案，為吊墜的主要設計，線條簡單圓潤，加上黃金的耀眼光采，喚發活力氣息。小蛇不僅帶來喜祥寓意，亦容易襯搭，適合日常的穿搭。

新春首飾推薦2025｜周生生 生生有禮「賀年生肖篇」999.9黃金蛇吊墜 及 999.9黃金萬字頸鏈 (品牌官網)

新春首飾推薦2025｜高級珠寶款

新春首飾推薦7. Damiani Eden 黑色陶瓷、玫瑰金鑽石戒指 HK$18,800

珠寶品牌Damiani同樣以蛇為設計靈感，採用簡潔俐落的線條，配搭旋轉形的多圈設計，展現出靈蛇的優雅和知性魅力。戒指採用黑色陶瓷製作，為手指增添層次魅力，而且適合男女配戴。

新春首飾推薦2025｜Damiani Eden 黑色陶瓷、玫瑰金鑽石戒指 (品牌提供)

新春首飾推薦8. BVLGARI Serpenti Viper Ring HK$11,200

提及蛇圖案的珠寶，不少人都想到BVLGARI的Serpenti系列，運用一節節的幾何金屬拼接，打造出如蛇一般的輪廓，展現簡約魅力。就如這款戒指，使用玫瑰金製作，可以疊戴，以締造多樣風格魅力。

新春首飾推薦2025｜BVLGARI Serpenti Viper Ring (品牌官網)

新春首飾推薦9. FRED FORCE10 Ring Winch

以中性的設計展現俐落感，FRED戒指以18K黃金製作出指環輪廊，並在中間加入鋼索，打造隨性和悠閒魅力。全球品牌大使Jin近日亦有佩戴拍攝形象照，展現璀璨魅力。