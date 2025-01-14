Gucci｜GG Emblem成新一代it bag？解構3大創新元素 重新詮釋經典

【Gucci手袋/Gucci】有留意Gucci的話，相信對品牌自60年代沿用至今的Monogram 老花並不陌生。Gucci 最具象徵性的標誌，分別是GG icon、GG Supreme以及Original GG，而新任創意總監Sabato De Sarno 更重塑經典，推出全新GG Emblem系列，將全新GG Monogram以及創新元素加入其中。



乍看之下，GG Emblem系列的變化不大，但其實魔鬼藏在細節，低調地展現創意並致敬品牌，將品牌多個象徵性符碼收於其中。到底這個系列有何魅力？以下將為你一一解構！

Kendall Jenner 亦揹過 Gucci Emblem（gettyimages）

Gucci GG Emblem｜1. 重塑經典圖騰印花

作為紀念Gucci 之父Guccio Gucci 而成的GG印花，絕對是品牌多年象徵性經典。新任創意總監Sabato De Sarno，則將圖騰色調偏向明亮溫暖，新圖騰變得淡弱些，與皮革更融合。

Gucci GG Emblem｜重塑經典圖騰印花（Gucci官網）

Gucci GG Emblem｜2. 材質改革

GG Emblem系列的手袋十分易認，共通點都在於慵懶與柔軟感，因為皮革換成輕盈的超細纖維為基底，能夠確保面料柔軟，使用中產生曲線，保持弧度同時不軟塌，展現出慵懶鬆弛感覺。

Gucci GG Emblem｜3. 細節致敬馬術文化

GG Emblem系列完美展示出馬術與Gucci的深厚緣份，不單將馬術配飾變成對具代表性的時尚單品，更將馬術文化融入品牌。GG Emblem手袋中有不少細節致敬馬術文化，肩帶處呈現數字壓印符號，從而代表馬術韁繩的編號。手袋內搭配紅綠織布，更是靈感來自固定馬鞍的紅綠直紋（Webbing）帆布飾帶。另外，手袋袋側更配上馬鞍扣般的D形環扣，讓用家個人化搭配掛飾或是絲巾。

Gucci GG Emblem｜細節致敬馬術文化（Gucci官網）

Gucci GG Emblem｜4. 可愛元素驚喜現身

近年可愛的設計可謂大行其道，由隨行掛飾、服飾到手袋配飾都有。過往可愛圖案普遍出現於童裝或節日限定系列中，而今次GG Emblem系列中，驚喜發現不少動物圖案，由卡片套、小手袋、Bag Charm到鎖匙扣都有！