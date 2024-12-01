2025名牌手袋7個品牌推介　Gucci半月包、Delvaux星空款入門必買

精品手袋是許多女性追求時尚品味的重要單品，對於小資女來說，選擇入門款的名牌手袋時，更需要在實用性與價格之間找到平衡，隨著潮流不斷演變，低調精品手袋越發受到青睞，其中半月包品牌更是脫穎而出，展現獨特的優雅與現代感。



此外許多品牌相繼推出了全新款式，讓消費者擁有更多選擇，從低調名牌手袋到小資女的入門款，小編整理出2025年不可錯過的精品手袋品牌推薦，一起來看看吧！

2025低調奢華7大精品手袋品牌推薦，你不能錯過的小資女入門款首選（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2025年不容錯過7大精品手袋品牌推薦（01製圖）

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1. Delvaux年末慶典限定系列

仙后座、仙女座、雙子座之星……無盡的星座璀璨點亮這片天穹，成為靈感來源，點亮Delvaux年末慶典限定系列作品。品牌經典之作「Brillant」、「Tempête」、「Pin」、「Cool Box」與全新「Caprice」，在熠熠生輝的珍珠、玻璃珠、亮片與金屬線刺繡裝飾下煥然新生，宛如銀河中最瑰麗的星辰，這些奪目的華美細節，與柔軟如雲的奢華皮革相得益彰，為這一年的尾聲譜寫出一曲甜美而夢幻的樂章！

2. Miu Miu Holiday系列手袋包款

Miu Miu Holiday一系列單品點綴歡慶佳節，其中，手袋包款融入經典的Arcadie、Aventure、Penny與Wander包款，並搭配精選搶眼的吊飾。

3. Dior Book Tote多彩圖騰刺繡大型托特包

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri藉由2025早春度假系列踏上一段探索的旅程，追尋Dior先生在世界各地留下的足跡，每一場視覺之旅都將呈現嶄新的體驗。在1955年，Dior先生於蘇格蘭的巴富郡（Perth），選定格倫伊格爾斯飯店的宴會廳發表新作。

對Dior女裝創意總監而言，這個國度已然化作Dior 2025早春度假系列的敘事架構，在德拉蒙德城堡的花園中揭開面紗，揉合記憶、靈感與啟發，展現獨特輪廓與華美刺繡，象徵著蘇格蘭的獨角獸和薊花，與小碎花的千花紋樣（Millefleurs）交匯，碰撞出前所未見的嶄新紋樣，並轉化為精美的紋章刺繡，回顧其卓越的刺繡工藝，體現出一種語言、展現一種堅韌。

4. Gucci GG Milano波浪衍縫金屬鍊帶手袋

Gucci本季巧妙地將經典元素與現代設計融合，為經典包款注入全新生命。GG Milano包款是本季亮點，首次亮相於2024秋冬女裝時裝秀。這款由創意總監Sabato De Sarno精心設計的包款，以簡約的方正造型和澎潤柔軟的手感為設計特色，選用納帕皮革製成，提供絲滑觸感小羊皮、澎潤的波浪衍縫設計，以及立體觸感壓印GG Logo等多種風格選擇，完美結合實用性與美學，無疑將成為未來的暢銷經典。

5. Gucci GG Logo釦飾半月包

Gucci全新的Half Moon半月包靈感源自於品牌的馬術文化圖案，重新演繹90年代的典藏設計，選用帶有優雅的亮面光澤拋光小牛皮製成並融入現代時尚元素與全新GG Logo釦飾，展現出濃厚的復古氣息與品牌獨有的優雅。

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6. Gucci Bamboo 1947竹節包

Gucci經典Bamboo 1947竹節包在2024秋冬回歸並以嶄新提籃造型重新演繹，結合一體成形的皮革的精湛工藝與竹製手提把，為經典設計賦予現代感，增添秋冬造型的多層次魅力。

7. Bally Beckett Swiss裝飾肩背包

Bally創意總監Simone Bellotti藉由2024秋冬系列展現他對品牌的熾熱決心，綜觀秋冬秀場的風格與設計細節，可以清楚看見與春夏系列的脈絡連結。Simone將Bally秋冬時裝秀取名「Der Wanderer」（漫遊旅人），新作靈感漫遊徜徉瑞士的民間傳說，探索瑞士大自然的神秘高山故事，並融蘊蘇黎世街頭經典實穿的著裝格調。

內心潛藏小小叛逆因子的Simone甚為欣賞龐克文化中的反叛精神，他用專屬於Bally的設計語言實現本季時裝秀的設計主軸「瑞士的自然與傳說」，其中Beckett Swiss裝飾肩背包滿布金屬飾件的雙尾人魚、乳牛、牧羊人、Bally Crest家族徽章，還有吞食自己尾巴的銜尾蛇，酷帥狂野的同時卻又充滿童趣。

2024-2025年品牌推出的精品手袋選擇既豐富又多元，不論你是追求經典奢華的設計，還是喜歡融入創新元素的款式，各大品牌都為我們帶來了令人驚艷的選擇。希望透過這篇推薦，能夠幫助你找到適合自己的完美手袋包款，在新季節中展現自信與品味！

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