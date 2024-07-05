泰遊必到！記者親訪Gucci Visions：6打卡展區 沉浸體驗工藝文化

【泰國景點/泰國必到】準備到泰國旅行的女生要注意了，快點Bookmark這個好去處！《Gucci Visions》繼於義大利佛羅倫斯市中心、日本東京後，現登陸泰國曼谷Emsphere。作為東南亞的首站展覽，當中呈現品牌歷史、工藝，打造出一場跨世紀旅程，讓人沉浸式體驗品牌魅力。



不論你是否Gucci 的忠實擁躉，展覽不止單純展現典藏作品，更設有打卡度、互動感十足的AI數位顯示技術，讓你能夠一次過感受歷代經典單品、訂製紅毯禮服與多款經典手袋，仿似上了一堂濃縮、目不暇給的歷史課。

《Gucci Visions》展區1：Flora 花卉

一步入展區，整個鏡房配以AI 投屏，萬花筒般的花卉圖案充滿房間，加上淡雅花香Gucci Flora Gorgeous Gardenia 香氣，整個空間滿滿少女心與驚喜。打卡之外，每個展區都有1位專員從旁講解，而這個展區正展示由藝術家 Vittorio Accornero de Testa 於 1966 年所設計的花卉印花圖案。

《Gucci Visions》展區2：Bamboo 竹

提及Gucci 經典、標誌性工藝，非 Gucci Bamboo系列莫屬，系列中以竹節打造手挽，加上火成型技術，令每個手柄都獨一無二，集輕盈、耐用、高雅以及時尚於一身。這個展區中展出了20 世紀的檔案模型加上現代模型，以及工藝製作的展示，令人更加近距離地感受到工藝與文化。

《Gucci Visions》展區3：Travel 旅程

不少人對Gucci 的認知或第一印象，相信會是雙G 字母標誌以及手袋配件。其實，Gucci 在初創立時期，20年代相當專注製造英式行李箱包，源於創辦人 Guccio Gucci 青少年時，於英國倫敦酒店 The Savoy 工作的緣故，塑造了他對行李箱的熱愛與寄寓。展區特別打造成一個小型衣櫥，展示出多款經典、罕見的設計，例如1950 年代印花行李箱、2022 年「Gucci Savoy」系列等。

《Gucci Visions》展區4：Icons 象徵

如果你想一覽Gucci 的品牌歷史，這個展區以鏡面貨架佈置，致敬了最重要、最令人難忘的包款並精心挑選、展出200 多個版本的手袋。可以說是存放了Gucci 的核心，集結了一個多世紀以來不同創意總監的單品，他們如何多樣化地詮釋、展現經典以及標誌性圖案。

鏡面貨架展出多款令人難忘的手袋：獨特手柄的Bamboo 1947 、帶有馬術風格的Horsebit 1955、新月形Jackie 1961 等（李樂瑤 攝 ）

《Gucci Visions》展區5：Stars 群星雲集

只能在營幕上欣賞品牌高訂禮服？今次展區以數位螢幕、鏡以及禮服打造出一個身臨其境的體驗，能夠超近距離欣賞華麗禮服與一眾名人穿著！

《Gucci Visions》展區6：Fashion 時尚經典

時尚狂迷必定會為之興奮！最後的展區以一個T 台形式展現，能夠重溫過往十年精選造型，展示涵蓋 Tom Ford 的感性輪廓、Frida Giannini 精緻的女性氣質、Alessandro Michele 的旺盛風格以及現任創意總監 Sabato De Sarno 的現代年輕簡約風格。

《Gucci Visions》 曼谷站詳情

費用：免費入場

地址：曼谷素坤逸路 628 號 EMSPHRE G 樓

展期：2024年6月9日至7月21日

時間：上午十時半至晚上八時半

