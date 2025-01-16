Nike進軍彩妝界？與知名彩妝師推聯乘新品！將「美」延伸至運動場

運動與彩妝，這個組合看似沒有關連，但近日Nike帶來一大驚喜！Nike宣布與知名彩妝師Isamaya Ffrench聯手帶來一場全新的美學風暴，推出兩款Air Max Dn 獨家配色！這也是Nike自30多年前發起鞋款緩震系統革命以來，品牌所劃下的Air Max新的里程碑。尤其是率先曝光的一支印上了品牌標誌性Swoosh Logo的唇膏，更是火速引來一陣討論，期待更多新的聯乘產品。



Nike宣布與知名彩妝師Isamaya Ffrench聯手推出新品（Nike官網）

為何是Isamaya Ffrench？

一直忠於自我、勇於追求夢想的Isamaya Ffrench，正正與Nike的「Just Do It」品牌宣言契何，鼓勵人們勇於挑戰自我，追求夢想。此外Ffrench擅長演繹力與美的個別意涵，並反映在她的美妝和創意設計上，推動她登上業界巔峰，成為翻玩色彩與質地的權威。

Nike宣布與知名彩妝師Isamaya Ffrench聯手推出新品（IG@nike）

是次合作中，Ffrench以個人獨到的詮釋手法，將美學與風格一併融入 Air Max Dn鞋款設計中，造型質感不僅別開生面，也映照出Nike在機能與設計創新上的承諾：秉持初衷，服務運動員。

在與Nike的並肩旅程中，和運動員共事非常振奮人心：能透過創作，幫助這些女性找回舒適自信，發揮實力巔峰，令我深感榮幸。 Isamaya Ffrench

Nike兩款全新Air Max Dn（Nike官網）

Nike兩款全新Air Max Dn

Nike的兩款Air Max Dn獨家配色，採用了雙氣室和4根Nike Air管狀氣墊，將非凡舒適腳感、流暢步伐與超強回彈力同時實現，再配上Isamaya Ffrench在彩妝產品上的前衛用色，讓整雙鞋充滿魅力。而這種帶有光澤感的壓克力纖維下方添加金屬質感色調，Isamaya Ffrench表示是向影響力從體壇延伸至時尚圈的女性運動員汲取靈感。

Nike兩款全新Air Max Dn（Nike官網）

女性運動員證明了一件事：你可以樣樣都有。你可以身懷高超的運動絕技。你可以制霸賽場。你可以在乎自己的外型。你可以用各種方式盡情展現自我，同時享有頂尖運動員的地位。 Isamaya Ffrench

美麗絲毫不影響運動專業。反而有加分效果。 Isamaya Ffrench

Nike宣布與知名彩妝師Isamaya Ffrench聯手推出新品（IG@nike）

Nike 邀請了英國田徑運動員Imani-Lara Lansiquot，以及美國體操運動員Skye Blakely，演繹是次聯乘產品，最大發揮了其特色和背後意義。

美國體操運動員Skye Blakely（IG@skyeblakely）