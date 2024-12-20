這樣畫唇妝更顯魅力！化妝師分享3個小貼士：透明唇彩、不顯唇紋

唇妝於整個妝容有著點綴的作用，更能將整體妝感昇華，也是在展現個人風格，是很重要的一步。但亦經常容易因為有唇紋或選唇膏顏色不對，變成弄巧成拙！這次《01女生》就邀請到專業化妝師Nicolas Wang，與大家分享一些畫唇妝時的小技巧，以及能讓人眼前一亮的唇彩顏色推薦。



很多女生即使在沒有化妝情況下，都喜歡塗抹一些淡色調的唇膏，使自身氣息提升。對於有化妝習慣的女生來說，更是影響整個妝容的風格，所以很重要一步。

霧面唇膏避免卡唇紋小貼士（freepik）

霧面唇膏避免卡唇紋小貼士

霧面唇膏/唇釉總能為妝容提升質感，但也更容易顯唇紋，化妝師Nicolas就分享了一些塗唇膏前可以做的事，以可減少卡唇紋情況。他提到在塗霧面唇膏或唇釉前使用唇部去角質產品，輕柔去除死皮，令嘴唇較平滑後先塗上潤唇膏，保濕嘴唇。

在稍微吸收後再塗唇膏，以免過油難上唇膏，然後輕薄塗抹，可減免厚重及減少卡紋機會。而在塗霧面唇膏/唇釉時，可逐漸輕簿印上，再使用亮面唇彩，在視覺上會更立體豐滿。

以透明唇彩改變妝感（許秀麗 攝）

以透明唇彩改變妝感

假如想早上和晚上活動時有不同妝感，改變唇妝是不錯的選擇，像是在霧面唇膏上疊擦透明唇彩，使唇妝由霧面變亮面。Nicolas提到在選擇透明唇彩時，可選擇較不黏度及帶淺光澤、保濕成分的透明唇彩，令唇妝不會過重，亦可帶出自然光澤。

而在塗上透明唇彩前，需要等霧面唇膏吸收後再使用透明唇彩，比較不易混色，到塗唇彩時以輕簿印上方式，可避免擦掉底下的霧面唇妝！

顯白和讓人眼一亮的唇膏顏色（freepik）

顯白和讓人眼一亮的唇膏顏色

在選擇唇膏顏色時，大家都會想選出最顯白和讓人眼一亮的色調。Nicolas就分享假如想顯白的話，可使用帶淺紫色或粉色的唇妝產品；而想讓人眼前一亮可選用經典大紅色，或高光系帶金屬色的，都可增加妝容亮點。