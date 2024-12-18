底妝總是浮粉、現斑駁？化妝師分享4大注意事：化出持久貼服妝容

【底妝｜粉底】一個完美的底妝是整個妝容關鍵，也是最影響妝容質感。不少女生在剛開始化妝時，都是以為只是將粉底塗上臉就完成，但很快發現這樣底妝不貼服，還很容易出現斑駁和脫妝嚴重問題。這次《01女生》就邀請到專業化妝師Nicolas Wang，分享如何化出持久底妝以及推薦的上妝工具。



不同膚質的妝前護膚（許秀麗 攝）

不同膚質的妝前護膚

底妝並不只是粉底液，還包括了妝前乳、粉底液、遮瑕、蜜粉等，每一個步驟都非常關鍵，而且不同膚質更是不一樣的處理方法，以便化出心目中的完美底妝。

此外在上妝前的護理同樣十分重要，是有助增加底妝持久度。專業化妝師Nicolas就分享指乾性皮膚需要在妝前使用較滋潤乳霜，可方便上妝，在秋冬天氣亦比較容易令底妝持久；油性及混合肌可先使用多著重保濕成分產品，因皮膚保持足夠水分亦會較少出油！

挑選合適的上妝工具（freepik）

挑選合適的上妝工具

市面上林林總總的上妝工具，像是粉底掃、一次性粉撲、美妝蛋、粉底刮刀等，款款都有著不同的優勝之處，要怎樣選才好？Nicolas就指要看乎個人習慣，但他會比較推薦美妝蛋，因為比較方便使底妝貼服，只要用後定期保持清潔及乾爽便可！

補妝時避免越補越厚（freepik）

定妝產品

定妝是整個底妝很關鍵的一步，而最常見的定妝產品，分別是蜜粉和蜜粉餅。Nicolas指兩者同屬一類產品，蜜粉較適合於家中妝後使用，亦比較定妝，均勻適量便可；而粉餅較適合外出時補妝使用，很方便攜帶。

避免越補越厚

當遇到需要補妝時，要怎樣才能避免越補越厚？又想讓底妝補完後猶如剛上妝時般，Nicolas教大家可以先以乾紙巾於面部印走表面油份，再於需要位置適量遮瑕，再使用粉餅適量定妝！這樣不僅完成補妝，亦能妝感仍保持輕薄自然。