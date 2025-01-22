Louis Vuitton｜Pharrell、Nigo夢幻聯乘！逾20年兄弟情互相賞識

Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams今次來個兄弟檔的夢幻聯乘！攜手Human Made主理人Nigo，帶來全新的2025秋冬演繹。兩人相識逾20年，雖然一位來自美國，另一半則是日本，但本著對饒舌音樂和時尚的熱愛，加上貴人牽線，促使兩人的見面，而且一拍即合，互相扶持、將各自的理想發揚。



時尚圈常有不和傳言，似乎一山不能藏二虎，然而Pharrell William與Nigo則告訴大家，時尚也可是雙贏局面。Louis Vuitton在羅浮宮時裝秀的前夕，上載Pharrell Williams及Nigo共同打造的預告片，宣告Nigo今季會擔任客席設計師。今季服飾主打返工造型（Corpcore），並加入日文、二次元文化，以及Pharrell和Nigo的卡通圖案，展現出童趣魅力。

Louis Vuitton男裝創意總監Pharrell Williams攜手Human Made主理人Nigo，帶來全新的2025秋冬演繹。(Getty Images)

兩人最後謝幕時，Nigo更穿上經典白TEE，上印有結合Human Made和「LV Lover」標誌的圖案，展示出兩人的友誼。

Pharrell、Nigo如何結緣？

到底兩位異地的設計師如何結緣？這得回溯至2003年、正值饒舌和街頭文化興盛的時期。當時Nigo經常在Jacob & Co訂製珠寶，而且他所提出的設計靈感，大多來自Pharrell，也會買不少Pharrell的設計。

Nigo原是Pharrell的粉絲？(Getty Images)

因此Jacob覺得兩人興趣相似，決定穿針引線，在Pharrell首次訪日時，讓兩人見面。Pharrell對Nigo的工作室收藏印象深刻，更將Nigo當時主理的BAPE帶回美國推廣，將Nigo推上國際舞台。

Pharrell及Nigo志趣相投，一直互相扶持。(Getty Images)

Pharrell、Nigo曾合作搞生意？

今次Pharrell及Nigo的聯乘，並非首次合作。兩人曾在2005年，開設BAPE的姊妹品牌「BBC」Billionaire Boys Club，以及副線ICECREAM，並在香港中環開三層高的旗艦店，吸引大批街頭時尚迷追捧。

Pharrell及Nigo曾在2005年，開設BAPE的姊妹品牌「BBC」Billionaire Boys Club。(Getty Images)

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Pharrell、Nigo兄弟情

直至2010年，Nigo離開BAPE，開設個人品牌Human Made，透過古著和丹寧元素，結合可愛的圖案，展現出個人趣味。Pharrell亦不時支持好兄弟，不時在活動場合穿著Human Made的服飾單品，連Louis Vuitton的2024秋冬時裝秀，也是穿著Human Made的T恤致謝，可見他對Nigo的想法和品味，有著高度的賞識。

每當對方辦活動，兩人都會捧場出席支持。(IG@nigo)