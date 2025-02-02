太妍減齡穿搭教科書：由運動純欲風到性感OL造型｜星級穿搭研究所

【太妍｜穿搭研究所】要展現出年輕活力感，「多變」便是關鍵字。現年35歲的太妍，在女團少女時代青春洋溢；獨立出道時仙氣十足；近年則常以黑色型格示人，穿搭風格一直變化，加上天生的童顏，展現出年輕少女的魅力。以下整理太妍的減齡穿搭技巧，大家不妨筆記起來！



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭1. 校園風

近年流行學園風，不時都見到太妍這樣的穿搭：恤衫及領帶。這樣可以增加年輕活力，同時稍為鬆開領帶，可以營造隨性魅力。她在拍攝節目時，亦會襯搭針織貼身外套，提升可愛的感覺。

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭：校園風 (IG@taeyeon_ss)

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭2. Office Siren

返工打扮成為不少人的穿搭取向，不少女生更會注入性感元素，締造出Office Siren的風格。太妍都會穿著貼身的單品，如短牌和西裝背心等，展示出知性成熟的女性魅力。

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭3. 運動純欲風

太妍的造型都偏向健康性感，不時都會展示自己的小蠻腰和美腿，但同時亦會適可宜止，平衡性感的比例。如常做運動的她，會穿adidas運動外套，襯搭網球短裙和New Era帽子，以增添陽光的純欲魅力。

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭：運動純欲風 (IG@taeyeon_ss)

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭4. Blokette

除了運動風格，早前流行的Blokette造型，太妍亦有跟隨潮流。以白色Tee和針織外套襯搭泡泡短裙，看來溫文爾雅，同時帶有悠閒和隨性的感覺。

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭5. 經常請吃飯的漂亮姊姊

太妍有時還會變成溫暖的姊姊，喜愛穿著溫暖舒適的毛衣，來打造知性優雅的魅力，同時展現出平易近人的親和力。

星級穿搭研究所｜太妍減齡穿搭6. 多變髮型

正如上面所說，要展現年輕需常有變化，除了緊貼時尚趨勢，太妍還會善用轉變髮型，一直予人新鮮感覺。如長直髮、短曲髮和丸子頭等，都能顯出女性魅力，散發活力氣息。