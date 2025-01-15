宮脇咲良女友感穿搭公式　糅合日韓風：可鹽可甜｜星級穿搭研究所

【宮脇咲良｜穿搭研究所】近年韓國女團以「Girl Crush」魅力當道，其中型格的LE SSERAFIM，更吸引女性粉絲及各大品牌支持。日籍成員宮脇咲良（Sakura）日前更宣布推出個人品牌KKUROCHET，以其喜愛的編織為主題，展現出繽紛活力的日系時尚品味。宮脇咲良擁有如娃娃般的大眼，在隊內演繹出可鹽可甜的特色魅力，到底她平時都愛怎樣的日韓系穿搭呢？



宮脇咲良（Sakura）日前宣布推出個人時尚品牌KKUROCHET。(IG@39saku_chan)

韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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宮脇咲良日韓出道都深受歡迎

來自日本的宮脇咲良，在2011年透過日本團體HKT48出道，並曾兼任AKB48 TeamA成員。她其後轉往韓國發展，參與選秀節目《Produce 48》，最終獲得亞軍，以限定組合IZ*ONE活動。2022年她以LE SEERAFIM再次出道，人氣有增無減。

連IU、MOMO都欣賞宮脇咲良的時尚觸覺

此外，她亦在社交媒體和活動上，不時展示其編織天賦，更將編織化作時尚，除了拍攝專輯的造型照，她亦會將作品送給前輩和好友，連IU、TWICE成員MOMO和SANA等，都紛紛戴起她送的帽子、並拍照支持。

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式1. 皮革外套+校園風

平日出席活動時，宮脇咲良的造型都較型格，同時流露出柔和甜美的感覺。她會選擇皮革外套，展現出俐落線條，並加入襟章提升活力玩味。為平衡出女性感覺，她襯搭帶ruffle花邊的恤衫，同時紮公主頭綴以大蝴蝶結，即時提升甜美魅力。

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式：皮革外套+校園風(IG@39saku_chan)

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式2. 針織取向

喜愛編織的宮脇咲良，當然喜歡針織的單品，不時可見她都會在造型中，加入針織元素。像是日前她穿上ROCKFISH鵝黃色針織毛衣，上面的花紋圖案，以及可愛的小花，讓她看來更具年輕活力，充滿鄰家女孩的女友感覺。

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式：針織取向(IG@le_sserafim)

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式3. 復古「奶奶風」

宮脇咲良的宅女個性，也反映在穿搭上，會選擇一些復古啡色燈芯絨領外套，看來充滿古著效果。她同時襯搭大腸髮圈和眼鏡，展現出隨性感，予人容易親近的舒適自在感覺。

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式4. 夏日慵懶風

在夏天的時候，宮脇咲良的服飾較為健康性感，像是這套造型，選擇Chrome Hearts的吊帶網紋裙子，中間隱約露出小蠻腰，加上Gentle Monster的太陽眼鏡，展現出陽光氣息。為提升閒適的度假感，她特別襯搭Chrome Hearts白恤衫，旁邊亦擺放Louis Vuitton的牛角手袋，打造出不經意的魅力。

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式：夏日慵懶風(IG@39saku_chan)

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式5. 眼鏡時尚

從宮脇咲良的社交媒體中，不難發現她喜歡從細節著手，常用配件襯搭造型，特別是眼鏡時尚。由於她面形屬橢圓形，加上均勻的五官比例，戴眼鏡時更顯小臉。

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式：眼鏡時尚(IG@39saku_chan)

星級穿搭研究所｜宮脇咲良的日韓系穿搭公式6. 時尚運動造型

宮脇咲良也愛街頭風格，會選擇中性的運動造型，展現出型格隨性的一面。在穿adidas風衣的同時，她亦會襯搭蕾絲泡泡短裙，打造出甜美優雅的tenniscore風格。