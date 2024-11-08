骨感女生揀衫要記住這關鍵字！Rosé知性穿搭公式｜星級穿搭研究所

BLACKPINK成員Rosé一直以骨感美見稱，其熱情好動的個性，更與趣怪的Bruno Mars一拍即合，憑合作新曲〈APT.〉引起全球熱話。Rosé不僅歌舞了得，在穿搭方面也具個人特色，予人成熟的姐姐感覺，散發著女人味。以下持續更新Rosé的穿搭公式，到底她如何將骨感的特質，打造出個人風格美學？



韓國時尚大行其道，不少女星的造型，都能穿出她們的風格，打造適合自己的個人形象。《01女生》特別打造「女星穿搭研究所」，為大家盤點她們的活動穿搭，並持續整理最新所穿著的服飾，以及背後隱藏的穿搭技巧，讓大家都能從中偷師！

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BLACKPINK Rosé穿搭公式1. 當閃亮色調糅合毛茸質感

由於亮眼色調帶膨脹的視覺效果，因此非常適合Rosé穿著。她以金色秀髮襯搭金色外套，加上俐落的中馬尾，看來精神和簡潔。為營造活力氛圍，她特別穿上BODE金色針織外套，以帶輕微毛茸感的針織效果，提升低調和高雅的感覺，而圖案襟章亦能分散焦點，展現出隨性的魅力。

BLACKPINK Rosé穿搭公式2. 〈APT.〉龐克造型一覽

〈APT.〉因洗腦的旋律和簡易舞蹈，成為家傳户曉的歌曲。兩人在MV中的造型，亦吸引注意，以黑色和粉紅色為主題，打造出可鹽可甜的龐克風格。提到這種風格的話，少不了一件加大碼的電單車外套，將皮革結合拉鏈、鈕扣和窩釘等金屬元素，締造出中性型格的氣勢。

Rosé以Saint Laurent外套和Acne Studio皮革短裙，襯搭KHAITE和RE/DONE皮帶，展現出帥氣性感。而她亦以孖髻、桃紅色短襪和小白鞋，來增添甜美感，平衡出可鹽可甜的魅力。

BLACKPINK Rosé穿搭公式｜〈APT.〉龐克造型一覽 (〈APT.〉截圖)

BLACKPINK Rosé穿搭公式3. 骨感女生揀衫要記住這關鍵字！

骨感身形女生適合帶膨脹感的造型單品，如加大碼外套、毛茸質感、層次穿搭和明亮色調等，都能模糊身形，讓焦點放到服飾的質感上。Rosé在早前的巴黎時裝周上，以性感的吊帶裙參與Saint Laurent的時裝秀，她還襯搭厚厚的毛革外套，締造出高雅和奢華魅力。由於造型都是明亮的大地色，更顯出Rosé的白皙肌膚！

BLACKPINK Rosé穿搭公式｜將骨感轉化為奢華魅力 (IG@roses_are_rosie)

BLACKPINK Rosé穿搭公式4. 街頭運動風

Rosé悠閒時的打扮，都傾向美式街頭時尚。例如她曾穿Stussy的拉鏈外套，以帶校園風的字體，營造活力氛圍，同時在頭上綁印有圖案的圍巾，締造出街頭時尚的玩味。

BLACKPINK Rosé穿搭公式｜街頭運動風 (IG@roses_are_rosie)

BLACKPINK Rosé穿搭公式5. 甜美BLACKPINK穿搭

個性知性的Rosé也會打扮甜美，而風格則與Jisoo的不同，展現出獨特的型格少女魅力。她在簽名活動上，曾選擇一件可愛的粉紅色圓衣領上衣，襯搭斯德哥爾摩品牌HODAKOVA的黑色皮革直身短裙，運用略帶娃娃感的衣服剪裁，糅合型格的皮革，打造出可鹽可甜的感覺。

BLACKPINK Rosé穿搭公式｜甜美BLACKPINK穿搭 (IG@roses_are_rosie)

BLACKPINK Rosé穿搭公式6. 西裝外套是重點！

Rosé日常就很愛將運動服結合正裝，展現出慵懶但優雅的舒適氛圍。這次她選擇穿上PUMA的綠色高領運動外套和Saint Laurent高腰直身牛仔褲，配搭端莊的樂福鞋和西裝外套，締造出得體的感覺，同時帶有隨性魅力。不難發現Rosé愛穿鬆身衣物，特別是加大碼西裝外套，更是經常看到。如這個造型，西裝外套便刻意設計成闊膊，以模糊窄膊的缺點，展現出斗漏身材。