穿搭2025｜女生穿搭攻略！造型師分享5大時尚流行趨勢,衣櫥整理術

【新年穿搭2025/穿搭2025/衣櫥整理】新春緊接立春，除了迎接新一年，亦代表春天的開始。無論你想轉換新風格或整理衣櫃，少不免要去舊迎新，入手新衣裳與時尚配件，今次邀請到永續時尚造型師 Hannah Griffith 分享穿搭原則與收納技巧，讓大家可以輕鬆變美。



2025年時尚流行趨勢

要跟上流行步伐，除了掌握年度色系：摩卡慕斯Mocha Mousse外，極繁主義、動物元素、個性化圖案和混搭元素亦是一大年度趨勢。Hannah Griffith 指春夏時裝秀中，不時可見各種材質、大量的圖案甚至劃時代的混搭元素。

想嘗試展現時尚度的話，可以先從不同材質與面料混搭，從而展現多元化穿搭組合，例如以柔軟的針織搭配順滑的絲綢單品。新春穿搭中，亦可以大膽嘗試不同動物圖紋設計的服飾，加上應節的紅色元素作部分點綴。

如果手邊並沒有跨度明顯的服飾或配件，Hannah Griffith 指入手麂皮配件亦相當不錯，能夠點綴造型，同時展現低調奢華感。另外，外套亦相當值得投資，能夠做到即時改變整套穿搭的風格。如大家有充足預算，不妨投資一件二手 Christian Dior 或 Saint Laurent 等知名奢侈品品牌的西裝外套，衣服質感與剪裁保證能帶來精緻和優雅的外觀；或考慮像 Ganni 或 Max Mara 等輕奢設計師品牌，價格親民且設計新穎。

如何利用現有單品打造時尚造型？

提到混搭與個性化穿搭，相信每個女生的衣櫃中都會有這樣的單品：「很喜歡但沒有機會大派用場」或「特定場合戰衣／配件」，可惜它們的面世頻率卻寥寥可數。Hannah Griffith 指每次入手新服飾前，大家都可以審視一次衣櫃，用些時間穿上不同衣物，了解自己的風格喜好，從中分析喜歡或不喜歡該服飾的原因，這樣才有助日後選購新衣物。

如何利用現有單品打造時尚造型？（freepik）

審視衣櫃時，可以嘗試利用那些很喜歡但卻沒有經常穿的衣物，打造全新造型，就像時裝店幫陳列造型公仔打造不同的造型風格一樣，這樣更有助探索不一樣的穿搭思路，增加穿搭那些單品的機會。

學會穿搭前 更需要學會打理衣櫃

想學會穿搭，除了一昧的買買買，其實亦需要整理與探索。每當提起斷捨離，大家都以為需要大整理才算是「大功告成」，這樣反而令自己的整理意念下降，不知不覺地衣服太多。斷捨離，不是單單維持家居淨潔，更是認清、審視自己擁有與需要什麼的好機會。

整理衣櫃的重要關鍵之一是「能見度」，最重要是你能清楚看見衣櫃的全貌；若你看不到某件衣服，你就不會穿上它了。 Hannah Griffith

Hannah Griffith 分享大家可以先檢視家中的衣櫃，將已經超過一年沒有穿過的衣服與常穿的衣服區分，當中再細分不再喜愛、合適的衣服重新整理和收納。其次，大家可以按照個人常用單品分類，包括「休閒／睡衣／居家」、「海灘／假期／襯衫」或「滑雪 /運動 /游泳」等特定功能分別收納，上衣亦可先按袖長，再按顏色排列，打造合適而整齊的衣櫃。