解構時裝周模特兒的妝容！5大趨勢：相比眼妝更著重「下半張臉」

2025妝容趨勢｜2025春夏時裝周進行得如火如荼，眾品牌除了帶來眾多時裝驚喜外，模特兒的妝容也是大家所關注的，當中的妝容重點更是會引領彩妝趨勢！這一季不難發現相較以往複雜的眼妝，更著重「下半張臉」的妝容，且更日常和暗藏些許時尚的小心思。這次一起來看看伸展台上的妝容，如何走進日常生活中。



2025妝容趨勢. 金屬感眼妝、水潤花瓣唇（IG@chanel）

2025妝容趨勢1. 自然輕薄的底妝（IG@christopher_esber）

2025妝容趨勢1. 自然輕薄的底妝

在2025年春夏，自然輕薄的底妝仍是大趨勢。這種底妝追求如「白開水」般的乾淨透徹，營造出清透的高級裸妝感，在視覺上仿如原生裸肌般的質感。要化出透薄底妝，自身膚質很重要，在日常生活中要持續做好護膚，更容易化出自然裸妝。而化妝時可選用帶有光澤感的底妝產品，再透過遮瑕膏來進行疊加，以及局部打亮，使肌膚看來更光滑無瑕。

2025妝容趨勢2. 炫光的金屬感眼妝（圖片來源：CHANEL官網）

2025妝容趨勢2. 炫光的金屬感眼妝

今季時裝周的大部分模特兒妝容，都減淡了眼妝，將視線轉移去腮紅及唇妝，但眼妝仍有不少有趣的小心思。部分模特兒的眼妝帶來些許的金屬感的光澤，淡淡的不搶注目，但有著炫光般效果。

這款眼妝可在眼皮大範圍使用裸色眼影推開，再選用香檳金色、珊瑚金色或米色等的珠光眼影，於眼皮中央向上暈染開，使珠光光澤更自然融入眼妝中，營造出炫光的金屬感眼妝，這款也很適合運用於日常妝容中。

2025妝容趨勢3. 白色睫毛（圖片來源：Christopher Esber官網）

2025妝容趨勢3. 白色睫毛（圖片來源：Christopher Esber官網）

2025妝容趨勢3. 彩色睫毛

雖是眼妝減淡，但有融合時尚的小心思，化妝師會在睫毛上添加些許色彩，像是轉用橙色睫毛膏、綠色色睫毛膏、貼上白色假睫毛等，使眼妝增添亮點。在2025年春夏時妝周中不時看到運用白色的眼線或睫毛的眼妝，與整體妝容或服裝營造視覺對比效果，讓眼妝更有空靈乾淨的感覺，不搶戲但又能讓人對此眼妝留下印象。

2025妝容趨勢4. 溫暖的珊瑚色胭脂（ralphlauren.jp）

2025妝容趨勢4. 溫暖的珊瑚色胭脂

踏入春夏季，暖色調必然是大趨勢之一。這種色調的胭脂在時裝周上，時常以大範圍暈染方式出現在模特兒臉上，營造出曬傷感腮紅，彷彿被春夏陽光親吻過。

曬傷妝的重點在於是以橫向畫法，營造向外延展錯覺，有效想縮短長臉和修飾菱形臉兩頰的顴骨，視覺上有著顯臉小效果。不過在選用腮紅時，要注意避免選擇過於鮮艷顏色，容易有艷俗感，所以在上胭脂時應以小量多次方式疊加出想用效果。

SS25 women’s runway show（圖片來源：LOEWE官網)

2025妝容趨勢5. 水潤的立體花瓣唇

春夏季的妝容向來進行清透乾淨，而唇妝上則務求營造出自然清新的感覺，化出嬌嫩的立體花瓣唇，所以唇部偏向選用亮面的產品。而在唇妝選色上則偏向裸粉色、玫瑰粉色、蜜桃色等浪漫柔和的色調，只需輕輕塗上雙唇，即可營造出水潤立體的花瓣唇，融合於日常妝容中會是充滿乾淨清透氣質。