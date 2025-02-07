冬天穿搭｜告別天氣寒冷的馬虎穿衣！羽絨外套5大顯瘦穿搭術

【冬天穿搭/保暖穿搭/冬天保暖】一提起香港冬天，相信大家都會聯想起「香港濕凍世界第一」。為了禦寒保暖，衛衣、頸巾、圍巾、厚重的大外套紛紛出動，陰鬱濕冷的天氣不單寒風刺骨，令人相當辛苦，更會影響精神，容易沮喪或低落，亦讓人對打扮提不起勁。不想天氣一凍，就只有馬虎穿搭的話，不妨參考一下以下的冬天保暖穿搭！



香港天氣變化大，上一週天氣明媚，下一週可以冷鋒殺到，一不小心就會被「濕凍」擊倒，「攝親」生病。雖然每個人對溫度的感知略有不同，不過穿搭時可以先根據自己的需求：通勤上班、輕度休閒戶外活動或強度運動，以停留室內外的時間作為實際考慮，避免進出室內室外溫差太大而生病。

「26度萬能穿衣公式」？

若想穿得時尚又保暖，其實亦可以根據天氣溫度，安排外套與內裡配搭？網絡大熱的「26度萬能穿衣公式」，根據日本環境省和國際標準化組織ISO，研究發現人體感受到最舒適的溫度是26°C。而這個穿衣公式就以26°C作為基準，再減去當日氣溫，從而決定所需的衣服溫度（舉例而言，當今日溫度為15°C，那就是26°C-15°C=11°C。）。不同溫度亦有對應的衣服清單，大家可以參考一下，以便注意保暖與換季變化。

天氣凍外搭與內裡應該怎樣襯？（01製圖）

羽絨外套穿搭提案

冬日的服飾選擇、搭配以及穿脫時機亦是一門學問。提到保暖，不少人會選擇外遊在港都可以用到的羽絨外套。相信每個愛美的女生，都會對羽絨外套有所避諱：一穿上後就像個「米芝蓮人」般臃腫，穿上後總感覺增添了數分老氣。到底羽絨外套應該怎麼穿？想穿上羽絨後亦能展現自我風格，不妨偷偷學習韓國女星們的穿搭，無懼天氣溫度，隨時打造最佳狀態的自己！

羽絨外套穿搭提案｜1. Extra Size 羽絨

不少人都誤以為羽絨外套應該貼身才能保暖同時不顯肥，但其實羽絨服並非愈貼愈保溫！其實核心是注意頸部與手袖的保暖，以確保衣服內的暖空氣不會流失，才能讓熱能傳導全身，保暖又不顯肥，因為這兩個地方才是最容易流入外來冷空氣，令人體降溫。而大尺寸、高蓬鬆度的羽絨外套，反倒更能顯瘦又時尚。

羽絨外套穿搭提案｜2. 鮮艷對比

想保暖同時展現個性？其實可以從顏色上著手，以明顯的鮮艷對比突出造型。如果未能入手特別的羽絨顏色，不妨學習日韓女生以及女星們，她們會選擇搶眼的圍巾或高領內搭，例如紅色、螢光色等，能夠在黑、白、灰的基礎外套配色下突出個性化。

羽絨外套穿搭提案｜3. 大衣疊穿

不少人都以為一件大外套或者羽絨服就已經足夠，其實羽絨外套亦可以疊穿（Layering）像「三文治穿搭」般，大外套配羽絨服或羽絨背心，這樣不單鎖住溫暖，更能夠展現層次與造型感。

羽絨外套穿搭提案｜3. 大衣疊穿（UNIQLO）

羽絨外套穿搭提案｜4. 突顯身型

如果認為一穿長款羽絨就增添老氣感，或者可以選擇羽絨背心，外穿貼身、有透氣性內搭、發熱衣，疊穿輕薄的羽絨背心，不單能夠將發揮保暖的最佳蓄熱效能，更可以展現身形。

如果外出需求較大，可以選擇短版羽絨搭配高身褲裙，而長版羽絨則可以搭配內搭襪（Legging），打造下半身失蹤，展現透氣度。

羽絨外套穿搭提案｜5. 配飾打造搶眼感

如果有長時間身處室外需求，不妨將心思放在羽絨服、外套以外的露膚位置，搭配高跟鞋、長靴，或者搶眼的頭飾或帽子，從而提升整體造型的精緻度。另外，如果選擇中長款羽絨，亦可以借助皮帶打造腰身。