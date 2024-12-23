冬天衣服厚重清洗後難晾乾？日網教3招晾衣訣竅　告別噏味困擾

冬日來襲，秋冬的濕冷氣候讓人終於得以擺脫酷暑，但也帶來了衣服難以晾乾的困擾。



日本家事網站Wash me曾分享，秋冬日照時間短，如果再遇上連日陰雨，濕度達到75%、溫度超過20度的環境，衣物容易滋生細菌和黴菌，導致異味。

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秋冬洗衣晾曬有訣竅 羽絨服機洗手洗不是問題

秋冬衣服材質厚重，若家中沒有烘衣機，該怎麼曬乾呢？小編特別整理三種秋冬衣物的晾曬撇步，幫助你早日擺脫濕冷、曬不干的困境。

1. 羽絨外套

不少人習慣將其送洗，但如果清洗標籤允許使用洗衣機，完全可以自行清洗、省下一筆費用。清洗時，建議使用洗衣袋並設定低轉速或溫和模式，避免損傷羽絨。如果手洗，則需使用約30度的溫水輕揉，切勿用力搓揉或擰乾，以免羽絨受損。晾曬時，建議選擇陰涼通風處自然風乾，避免陽光直射，並輕拍外套，幫助羽絨恢復蓬鬆。

2. 毛衣

毛衣材質脆弱且容易變形，清洗時，最好選擇放入洗衣袋並使用「柔洗」模式，避免高溫導致纖維損傷或縮水。晾乾時，將毛衣平鋪在毛巾上輕壓吸水，然後展平於通風處；若要懸掛晾乾，建議將毛衣平掛在衣架上，避免因水分重量而變形。長時間陽光直射會導致毛衣褪色，提醒選擇避光的晾曬位置。

3. 帽T、連帽外套

帽T材質厚重，往往在晾曬時容易面對衣服乾了，帽子卻未乾透的窘狀。這時候可以靈活應用夾子或衣架，將帽T的帽子撐起來，增加接觸空氣的面積，讓衣服較容易乾透。

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另外也提醒讀者，保持通風非常重要，因此在室內晾曬時可以打開窗戶或風扇，促進空氣流通，避免濕氣滯留。此外，如果擔心衣物因晾曬時間過長而產生異味，可以在清洗時選用抗菌洗衣粉或洗衣精。過程中，也記得定時翻動衣物，讓其乾燥更均勻。只要掌握這些小技巧，即使在濕冷的秋冬天氣裡，也能讓衣物保持乾爽清新哦！

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