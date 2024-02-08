寒冷天氣｜羽絨5大時尚穿搭：Jisoo清純運動風、孝敏毛茸少女風

每到寒冷的冬季，姊妹們衣櫃中的羽絨外套是否已開始蠢蠢欲動了呢？



小編整理了近期5位韓國女星的「羽絨外套」搭配靈感參考，想把羽絨服穿得時髦，以下穿搭示範快筆記！

韓星羽絨外套5大示範（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. Jisoo 休閒運動風

Jisoo這套充滿氛圍感的羽絨服穿搭超級生火！她穿的是來自美國運動品牌alo的羽絨外套，薄荷綠的清新調色穿上自帶好氣色光環，有在健身的女孩來說可以參考Jisoo以休閒的打底褲搭配，穿上顯現好身材，鞋子則是可以選擇運動風高筒鞋或是較有份量感的厚底鞋來平衡視覺重心。

2. 孝敏 毛茸茸少女風

孝敏這套像是會出現在弘大鬧區的青春少女，她選擇今年秋冬大熱的「美拉德色系」穿搭來作為主題，濃厚的焦糖色上身也多了幾絲溫暖的感覺，中長版的羽絨外套很適合個子較高的女生，韓國女生在冬天也不怕露腿的秘密就是「保暖絲襪」，搭配浮誇毛毛靴走在路上都會忍不住多看一眼！

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3. 高旻示 優雅俐落風

怕冷的姊妹看過來～高旻示這套休閒又優雅的搭配可以直接複製貼上，同樣以全身同色系來作為穿搭的重點，白色、杏色、米色等大地色系在寒冷的冬季穿上自帶韓劇女主角氛圍，內搭素色毛衣和刷毛縮口褲防寒效果滿分，不想看起來太休閒的話可以選擇造型感強烈的「毛毛拖鞋」來點綴，即便是出去散步或倒垃圾穿上這套看起來也很時尚！

4. 文佳煐 街頭少女風

已經有基礎款的羽絨服的姊妹，今年可以開始嘗試「滿版老花」的造型款！文佳煐這套帥氣的街頭少女風簡單好駕馭，同樣是下身搭配短裙，文佳煐以黑色過膝襪穿出青春活潑的氣息，配上厚底的帆布鞋讓行走時多了一分舒適感，冬天想要將羽絨服穿得甜美好看下身搭配裙裝準沒錯！（怕冷的姊妹也可以換成直筒長裙呦～）

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5. 澀琪 個性小男孩風

澀琪的個性小男孩風適合各種身型、風格的姊妹們，也是街上會看到許多韓國女生日常的羽絨服搭配公式！將本身就帶有蓬鬆感的羽絨外套和寬筒牛仔褲搭配穿出濃濃的復古味，洗舊的刷色牛仔處理增添了日常的隨性感，也能幫助修飾下身的身形，日常約會、逛街都可以穿。

羽絨外套穿上的蓬鬆感療癒又時髦保暖，也難怪會成為每年冬季被大家狂pick的單品！

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