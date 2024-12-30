冬日必備單品羽絨外套4套穿搭　跟著日本女生穿出日系時髦打扮

冬季來臨，此時外出衣著不僅要注重保暖度之外，造型也開始轉變成暖感的穿著印象，雖然台灣氣溫只有在寒流來襲時，才會真的感覺到寒冷。



羽絨外套是寒流來或出國時成為不可或缺的必備，每到冬天便會回歸的「羽絨外套」正好派上用場，以羽絨面料為主的材質，不僅可以防風還能製造暖感絕佳的穿衣感受，想知道羽絨外套怎麼搭才能顯時髦媽？一起跟著日本女生從以下推薦4 LOOK，展現暖呼呼的日系造型魅力吧。

寒冷氣溫以4種「羽絨外套」混搭搭配，展現暖感日系時髦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本女生4套羽絨外套時尚穿搭（01製圖）

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1. TEE＋寬褲＋羽絨外套

防寒又防風的羽絨外套，向來是冬日不可或缺的保暖好物，但蓬鬆感的設計，有時也不能忽視身形比例的修飾，不妨嘗試以TEE+寬褲+羽絨外套，營造舒適與鬆弛感加乘的好感風格，不論搭上厚底鞋或球鞋都很好看。

2. 羽絨外套＋短裙／短褲

看似休閒的羽絨外套，其實也可以傳達出「小辣」穿搭，選擇羽絨外套加短裙或短褲，露出修長腿部線條，讓造型提升一股微甜可愛的女孩感，利用全身同色系單品混合，同時點亮溫暖質感，鞋子可以選穿靴子或樂福鞋都很合適。

3. 羽絨外套＋褲襪

運動風格是近幾年相當主流的風格之一，冬季想展現時髦滿分的運動Look時，可以把羽絨外套與褲襪混合，帶點日系女孩的街頭氣息，使衣著散發令人為之一亮的細節重點，另外，貼腿褲襪也有瘦腿效果，讓你再也不用擔心穿羽絨單品會顯胖而不修飾。

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4. 羽絨外套＋絲絨長裙

絲絨材質長裙，堪稱近期必入手的時髦裙款，尤其絲絨面料相當適合在冬季著用，簡單便能營造理想季節造型，外套選搭寬鬆或長版羽絨外套，打造優雅與質感的日系態度，此穿搭方式也很合適出國時穿著，可以兼具保暖又擁有時髦焦點。

冬日以羽絨外套混搭多變日系注目度

以上推薦4種日本女生最愛的羽絨外套搭配方式，大家也準備好在寒冷氣溫時穿搭嗎？不論出國或寒流來襲都可以穿的羽絨外套，讓你天冷再也不擔心衣著不保暖，傳達專屬個性的穿衣魅力。

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