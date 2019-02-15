【日本文化】女學生冬天都着短裙不只因為貪靚？大推四件保暖法寶

「忽吹微雨過，便覺小寒生。」小寒節氣剛過一周，小編已經瑟瑟發抖。如果待在室內有暖氣還好，要是出門的話那絕對是里三層外三層，把自己包裹得嚴嚴實實的。而在島國日本，氣溫零下的東京，甚至是更加寒冷的北海道，放眼望去，是女生們的超短裙和大白腿，雖然有的會穿肉色絲襪，但更多的人是光着的。 文：小通／日本通

島國的街頭到處都有少女，穿着可愛的迷你裙，露出光滑潔白的大腿，行走在皚皚白雪中。（日本通提供）

保暖長褲？保暖長褲是不可能穿的。與中國人羽絨、「虧佬褲」的全副武裝不同，雖然同樣是冬天，但日本的街頭到處都有少女，穿着可愛的迷你裙，露出光滑潔白的大腿，行走在皚皚白雪中，儼然已成冬日里一道靚麗的風景線……

日本女生真的不怕冷嗎？（日本通提供）

▼▼是日本女生真的不怕冷嗎？按下圖看看幾位JK（日本女高中生的簡稱）的回答：

看完上述回答，可以看出日本少女不是不怕冷，而是為了愛美​​才這樣做！關於穿短裙的原因，有網友分享日本外教曾說過：「女性穿着短裙，僅僅是因為流行，顯得可愛而已。」寒冷的感覺大家都會有，但比起那個，她們更在意男人的眼光，比起褲子短裙更能體現女人的魅力，讓男人覺得美。僅此而已與修行（或者說鍛煉意志？）之類的沒有任何關係。

日本少女不是不怕冷，而是為了愛美​​才這樣做！（日本通提供）

之前在新浪微博微訪談，也有對蒼井空提出了「關於天冷穿裙子」的問題。

其實也沒有什麼秘訣啦。為了美，我忍！ 蒼井空

▼▼所以我們在日劇或日影中常常能看到，很多日本女生冬天一邊穿着超短裙，一邊在說「好冷好冷」。除了好看，其實還有一個「奇葩」的原因：

學校規定必須穿短裙光腿上學

近日，有位來自北海道的母親@hanacoppy在Twitter上控訴自己女兒的學校：因為女兒光腿穿着校服裙子去上學，覺得腿冷受不了，於是就讓女兒在裙子下面多穿一條褲襪去上學。但是令人沒有想到的是，學校方面似乎告訴女兒穿褲襪違反了校規：「因為如果你的腿很暖和的話，就無法集中註意力，所以禁止穿褲襪！」女兒回到家後，將校方的反應告知母親，這讓母親非常生氣，她憤怒地吐槽：「是不是因為那個啊，或許是有喜歡小女孩光腿的變態吧。」

女兒在裙子下面多穿一條褲襪去上學。但是令人沒有想到的是，學校方面似乎告訴女兒穿褲襪違反了校規。（日本通提供）

學校統一裝束無可厚非，但至少也要考慮下季節差別，給出「穿太暖注意力會不集中」的理由也太「奇葩」了吧。網友們也紛紛表示，自己的學校也有或者有過這種「奇葩」校規。

▼▼▼原來必須穿短裙光腿上學的校規並不罕見，按下圖看看網友們分享：

這麼冷的天，大家都是人，怎麼會覺得不冷呢？ ！那麼為了美麗「凍」人，又不至於把人凍壞，日本女性是如何做到穿短裙露大腿的同時，又給予自己維持生命所需的足夠溫暖呢？

▼▼▼按下圖看看令日本女生做到「愛靚」同時「愛命」的法寶：