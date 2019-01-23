10yearchallenge髮型回顧：回憶裡的負離子、𡃁模曲髮和水母頭

學柴九金句話齋：「人生有幾多個十年？」 近期大熱的#10yearchallenge(十年挑戰)，正好給人生只顧向前衝的我們一個機會，回望過去十年。

每個人的十年時光雖然不盡相同，但可以肯定的是，我們或多或少都有不想回首的黑歷史……特別是在「髮型」這回事上。以下曾經流行一時的女生髮型，相信都能勾起你熟悉的回憶。現在就一起「來忘掉錯對，來懷念過去」，回顧一下那些年的髮型吧！

負離子直髮

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猶記得「負離子」面世之時，簡直令全世界的女生趨之若騖。眾多的女生如像犯上強迫症般，務求要把頭髮弄得直到不行，容不下一點的捲曲和孤度。這種負離子直髮的髮型重點，是必須呈現出一把「非常非常」順滑貼服的長直髮，看上去要十分柔順有光澤，就是要秀髮無瑕得像拍洗頭水廣告一樣，順滑到把梳子放上去都hold不住的程度。

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筆者的讀書時代也曾經歷過「負離子直髮」的盛世，身邊大部份的女同學也是頂著一頭負離子直髮，但礙於校規規定過膊的長髮必須束起，叫一眾電了負離子直髮的同學極為心痛，生怕綁頭髮會令頭髮造成變鬈或是留下印痕，只敢輕輕用橡皮圈套住頭髮，一放學踏出校門便立即鬆縛，展示一把「負離子長直髮」。

雖然「負離子」讓女生們輕易能擁有一把女神級直髮，不過對於一些天生鬈毛的女生特別容易有尷尬情況發生。記得那時有一花名叫「鐵線頭」的女同學也電了一頭「負離子直髮」，當時大家也讚她變靚了，但可惜美麗的時間太過短暫，當她的頭髮一長回來，可是呈現出「上半鬈曲，下半畢直」的詭異髮型……

曾紅極一時的「負離子」髮型：

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厚重「齊蔭」

(《海派甜心》劇照)

除了負離子直髮，回憶中的厚「齊蔭」同樣也曾經風靡不少少女。台劇《海派甜心中》楊丞琳的齊蔭髮型，完全是完美演繹了當中的精髓，是當時不少女生的追隨指標，也成為有「可愛教主」之稱的楊丞琳的招牌髮型。

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厚「齊蔭」有別於如今所流行的空氣瀏海，前蔭的髮腳除了要修剪整齊得像一條水平線一樣，也絕不能容下有一絲的空隙，密不透風。「齊蔭」的女生無時無刻都最高度重視前額的這大片頭髮，只要稍為被風一吹，她們可是會狂撥前額的頭髮，緊張得如怕額頭「走光」。

女生們之所以會如此喜愛厚重的「齊蔭」，全因一剪了它就擁有減齡又可愛的魔力，而且也有修飾面型的功效。前額被一大片厚瀏海蓋住，大大減少了臉部的面積。即使是大圓臉的女生，也能瞬間有顯臉小的神效。直到今天，「齊蔭」依然是深受不少女生所喜愛。

可愛教主的厚「齊蔭」髮型：

+ 7 + 6 + 5

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日系大波浪長曲髮

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那些年「𡃁模」熱潮崛起，說到「𡃁模」界始祖代表人物，就不得不提Janice Man及Angelababy。當時她們經常以「孖公仔」形象出現，而她們當年的日系衣著打扮、濃妝假眼睫毛、戴大眼仔，以及大波浪長髮的造型，曾讓當年的少女們紛紛仿效，亦成為一大經典的「旺角潮流」標記。

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二人「𡃁模」時期的衣著打扮暫且不多說了，但她們那日系大波浪啡金色長曲髮，於當年可說是流行到不得了。走在街上，也總有一個「Janice Man及Angelababy在左近」，帶起一陣日系「𡃁模」髮型熱潮。這重髮型的重點是頭髮要夠多也要夠長，長度要超過胸口的位置，再電成大波浪的曲髮，當場染成啡金色更加是堪稱靈魂重點，如加上佩帶貨車CAP帽效果更是突出！

Janice Man及Angelababy的長曲髮「𡃁模」造型：

+ 6 + 5 + 4

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多層次碎髮

(網上圖片)

未知是否受到台灣「我愛黑澀會」一班美眉，或是楊丞琳後來再創經典的「水母頭」的風潮影響，過往的香港女生們曾經極之流行多層次的碎髮。

不管是什麼長度的頭髮必須打薄剪碎，最常見的便是在頭髮的中段至尾段的部分，要剪出十分明顯的層次，特別是髮尾的位置，要剪得又尖又碎，整體造型帶點叛逆的punk味。曾經剪過這種髮型的女生，也該為自己曾經有過的勇氣而鼓掌！

#10yearchallenge殘忍地要我們面對不堪回首的過去，但即使那髮型再醜再令人後悔，那張臉還是年輕青澀的啊…..(為逝去的青春深深感歎……)

Punk味多層次碎髮：

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）