【新年髮型】布丁頭一定要補染？巧妙利用漸層效果反成歐美時尚

對於有染髮習慣的女生來說，最不能忍受的就是髮色不一的布丁頭，眼看著頭頂長出來的黑髮便覺苦惱，但又考慮到經常燙染會導致髮質受損。要完美遮蓋布丁頭，新年拜會長輩不失禮人前，除了到髮型屋，還可以參考以下根據不同頭頂黑髮長度的布丁頭掩藏法。

0.5 cm 初期布丁頭：撥鬆髮根 營造飄逸效果

初期布丁頭並不明顯，稍稍撥鬆髮根已可解遮蓋（IG_heungheungeliza）

頭頂扁塌會讓長出的黑髮更明顯，使用風筒吹散髮根，把左側的頭髮撥向右面，以同樣方法應用於右側的頭髮便可以得出鬆散的髮根。頭髮纖幼的女生可借助捲髮棒與乾髮噴霧的幫忙，令扁塌髮質更具輕盈感。

1 – 2 cm 小布丁頭：避免中分 改為Z形分線

中分又扁塌的髮型令布丁頭問題更嚴重（左）；把髮線分成Z形有助遮蓋布丁頭（右）（IG_wongtsuiyu）

一頭直順長髮只會令布丁頭無所遁形，避免把頭髮壓得扁扁的中分髮線，可以想像一下，當髮線的兩邊都長出了2 cm，中分的髮型會令你看起來像長出了4 cm的布丁頭。這時應改以帶尖長末端的梳子把髮線分成Z形，既可模糊布丁頭，又可保持髮根蓬鬆。另外可以嘗試為頭髮增添點捲度，以捲髮捧隨意地捲燙頭髮，營造飄逸感。微捲的髮型給人感覺溫柔甜美，更可以修飾面形。

3 – 4 cm 明顯布丁頭：以辮子編髮偽裝成漸層染髮

把頭髮捲曲再編成辮子，褪色的頭髮有助加深編髮的質感（IG_wongtsuiyu）

當布丁頭已非常明顯時並不能單靠撥鬆髮根來掩蓋，花點心思透過各款編髮轉換成歐美流行的時尚風格。頭髮褪成幾種顏色有助加深編髮的質感，營造出挑染的感覺，特別適合細軟髮質的女生，透過拉鬆頭頂的頭髮營造空氣感，增加視覺上的髮量。活潑女生可束成丸子頭，令臉看上去小一點的秘訣是隨意挑出兩旁的髮絲並輕輕燙捲，轉移布丁頭焦點又可以修飾面形；把頭髮捲成大波浪捲髮，將黑色與淺色髮絲交疊，束成知性髮髻。

4 cm以上：以帽子直接遮蓋

以畫家帽直接遮蓋布丁頭，方便又能點亮造型（IG_zelia）

真的太忙無法打理頭髮的話，就用帽子點亮造型吧，首選百搭實用的畫家帽。不論你是任何風格的女生，都總有一頂專屬的畫家帽。除了畫家帽，還有可愛保暖的冷帽、時尚闊邊帽、報童帽等，畢竟冬天就是帽子的世界。

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