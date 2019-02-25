奧斯卡2019影后爆冷　Olivia Colman低調Prada晚裝暗藏奪獎玄機？

第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮的獎項結果，已於香港時間2月25日上午公布，其中「最佳女主角」就由《爭寵》Olivia Colman奪得，成功撼贏《星夢情深》的Lady Gaga及賽前大熱《仁妻》Glenn Close。 Olivia Colman今屆以一身Prada祖母綠晚裝造型上台接受最佳女主角的殊榮。 然而，反觀過去4屆的最佳女主角得主的衣著均巧合地帶有珠片、串珠元素，莫非真的能帶有催旺女主角運之意？

奧斯卡2019，Olivia Colman憑《爭寵》奪最佳女主角。(GettyImages)

Olivia Colman，現年45歲，於《爭寵》中演繹安尼女王（Queen Anne）一角，令觀眾大讚她的演技，不過自提名以來，呼聲一直不及《仁妻》的Glenn Close，而人氣又跟Lady Gaga差一點點，終於跑出奪得最佳女主角殊榮，相信令不少影迷直呼是黑馬跑出。

其他提名女主角靚人靚衫包括==>

+ 6 + 5 + 4

同樣令人感覺她是「黑馬」的，還有一身保守的晚裝打扮。45歲的Olivia Colman，沒有拼命與一班妹妹仔一樣穿上大露背、也沒有跟Glenn Close爭閃（對方可以由頭金到落腳）。她以沉穩的打扮亮相頒獎台上，一身復古Prada祖母綠高領A-Line連身裙，配合她自然不造作的說話風格，卻看的人出神。

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幸運戰衣：神秘的珠片披紗

對比起其他女星，雖然較保守，但其剪裁與祖母綠可謂帶出一份華麗高貴感。而特別在於裙款的Cut-off 黑色薄紗設計，遠看更似一條黑色絲巾，但一回頭即以一個大蝴蝶結作亮點，勝過一眾只有浮誇剪裁的年輕一輩。其中，黑色薄紗上亦帶串珠作點綴，令造型更突出，未至於過份暗沉。

未知，也是否因這些串珠而為她帶來好運，勝過全黑上陣的Lady Gaga？但根據筆者翻查過去4屆最佳女主角得主的記錄，也可能帶一點線索＝＝＞

奧斯卡2018最佳女主角：Frances McDormand

奧斯卡2018最佳女主角：Frances McDormand（GettyImages）

去年奧斯卡頒獎典禮，當人人以為群星會響應#MeToo運動而作全黑打扮之際，然而卻沒有發生這一幕畫面。最佳女主角Frances McDormand同樣如過去幾屆最佳女主角得主一樣，選擇穿上帶有珠片設計的連身裙款，以閃亮造型出現於頒獎典禮上。Frances McDormand身穿的裙款為金色拼黑色珠片，以兩個顏色作分隔，形成印花圖案，雖然剪裁方面沒有特別，只是簡單的A-Line剪裁款式，但勝在於色彩搭配上勝過一眾妹妹仔。

奧斯卡2017最佳女主角：Emma Stone

奧斯卡2017最佳女主角：Emma Stone（GettyImages）

奧斯卡2017由Emma Stone以大熱姿態憑《La La Land》獲得最佳女主角，Emma Stone的妝容與造型優雅，於頒獎典禮上則一身金光閃閃的Givenchy高級訂製珠片晚裝現身，配合她的九一分界捲髮，甚有古典美。粗肩帶、心形低胸的裙款設計上同樣是金色的串珠，形成漁網和流線形的印花圖未案，雖然貼身剪裁能呈現出Emma Stone的好身形，但如果整條裙全以金色串珠製成的話，也未免太俗氣，幸好裙款下擺位置選擇了流蘇設計，流蘇隨風飄逸，讓Emma Stone走路時若隱若現露出腿部肌膚，流露不經意的性感。

奧斯卡2016最佳女主角：Brie Larson

奧斯卡2016最佳女主角：Brie Larson(GettyImages)

相比起2015年，奧斯卡2016上則再次重回多姿多彩的顏色，更出現一陣印花熱潮，可是憑《抖室》奪最佳女主角得主Brie Larson則同樣以簡單造型亮相，穿上Gucci寶藍色Deep V雪紡連身裙，寶藍色一向是能夠呈現高貴形象的顏色，加上裙款設計不花巧，長裙擺帶有皺摺的細節位，更能突顯典雅的味道。不過，Brie Larson最聰明的是，為其加上了一條大型水鑽和珍珠串珠的粗腰帶，讓整個造型變得亮眼，否則就會輕易被身邊的「印花黨」比下去了。

奧斯卡2015最佳女主角：Julianne Moore

奧斯卡2015最佳女主角：Julianne Moore(GettyImages)

該年的奧斯卡頒獎典禮，女星們一改過去鮮艷的造型，紛紛以淺色系的簡單款式的踏足紅地毯。而當年的最佳女主角得主由Julianne Moore，憑《永遠的愛麗絲》套得。她亦不例外，穿上純白佈滿珠片的Chanel Tube Dress，極為顯白。雖然款式簡約，但可謂大有來頭。裙款由Karl Lagerfeld老佛爺親自為她度身訂製，27位工匠總共用上965小時才完成。裙款用以超過8萬顆的樹脂珠片拼湊而成，上胸、腰與裙擺位置均設有以象牙白、米白和黑色薄紗材質製成花朵裝飾，成為造型的賣點之一，既有睇頭又未至於成為浮誇一族。

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