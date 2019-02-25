【奧斯卡2019】Lady Gaga再次取消婚約　應驗失去所愛的魔咒？　

【奧斯卡2019．最佳原創歌曲】Lady Gaga〈Shallow〉╱《A Star Is Born》(星夢情深) 事業愛情兩得意，無疑是最美好不過的事。但在國際天后Lady Gaga身上，這種美好卻未曾降臨在她的身上。就像中了不解的魔咒一樣，每當她的事業成績表愈來愈亮麗，在另一方面，又意味著她又將失去了什麼……

Lady Gaga憑電影《A Star Is Born》的主題曲〈Shallow〉奪得第91屆奧斯卡「最佳原創歌曲」獎項。 (gettyimages)

Lady Gaga在講述自己真實生活的紀錄片－－《Gaga: Five Foot Two》中，也感慨地說道：「當我賣出一千萬張唱片，我失去了Matt Williams；當賣出三千萬張時，我失去了Luc Carl；我獲得了電影工作，就失去了Taylor Kinney……感覺永遠在漂泊一樣。」

一句「感覺永遠在漂泊一樣」，無不感受到Lady Gaga內心世界的孤獨和無奈。每次當她的事業創出突破和成績，上天就給她開了個玩笑，讓一段又一段期待著開花結果的戀情，畫上一個個句號。

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首次擔任電影《A Star Is Born》女主角的Lady Gaga，憑這部電影已經在金球獎、格萊美獎、英國電影和電視藝術學院獎（BAFTA）和美國國家評論協會獎等中奪得多個不同獎項。而在今早（25日）舉行的第91屆奧斯卡頒獎典禮，Lady Gaga再憑該電影得到兩項提名。

Lady Gaga與未婚夫Christian Carino的婚約只維持了四個月便告吹。(gettyimages)

根據多個外國媒體報導，以及她的發言人在數天前向《People》雜誌證實，Lady Gaga與未婚夫Christian Carino已經分手，並取消早前定下的婚約。由宣佈訂婚後才大概四個月的時間，本是令大家非常看好的一對，最終也未能開花結果。

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Lady Gaga和Christian Carino的戀情於2017年2月首次確認，其後二人也不時被記者影到拍拖外出的相片，落落大方的對外承認二人關係，也經常一同出席公開活動。去年10月，Lady Gaga在美國ELLE舉行的年度荷里活女性頒獎典禮上，發表了一段感人的演講，並說「多謝我的未婚夫」，公開二人訂婚的消息。

就在Lady Gaga問鼎奧斯卡金像獎影后的前夕，她與未婚夫Christian Carino被驚爆已和平分手，婚約也隨之告終。當她的事業又再次向高峰進發，遺憾的是失去所愛的宿命也再一次應驗。

Lady Gaga與未婚夫Christian Carino曾經形影不離：

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Lady Gaga在早前獨自出席格萊美獎，手上已經未有佩帶婚戒。(gettyimages)

其實二人的分開，有眼利的網友早就從微小之處發現到蛛絲馬跡。在以往的頒獎禮，Christian Carino都會親身出席支持Lady Gaga，而Lady Gaga在致謝時也會不忘提到她的愛人。

不過，在今年2月頒獎格萊美獎的會場上已不見未婚夫Christian Carino的身影，未有陪伴Lady Gaga出席活動。而Lady Gaga在領獎台上也未有像過往的得獎感言一樣，把未婚夫Christian Carino掛在口邊，手上也悄悄脫下二人的訂婚戒指。

Lady Gaga脫下婚戒獨自出席格萊美獎：

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(ladygaga)

本應是愛侶間大放閃光彈的情人節當日， Lady Gaga沒有發放與未婚夫Christian Carino的甜蜜照片，反之在Instagram上載出了一張自己的背部紋身照片，寫道：

Happy Valentine’s Day. A tattoo toast to “la vie en rose” … my spinal cord is now a rose.

從Lady Gaga在脊骨紋上了一支滿佈尖刺的玫瑰圖案，不難聯想到，Lady Gaga以代表法國電影《La Vie En Rose》(玫瑰人生)的玫瑰圖案紋身，來寄寓自己的人生。電影裡講述的是女主角Edith，由原來的一個寂寂無名但熱愛唱歌的女孩，到獲得製作人賞識而成名為大紅大紫的明星。

她獲得了璀璨的歌唱生涯，備受大家的愛戴。她找到了叫她生命發光的事業，又面臨到許多情感上的打擊……人生如戲，戲如人生。這部電影恍如就是Lady Gaga的人生寫照，同時間亦隱晦地道出逝去的感情。

Lady Gag亦曾與前男友Taylor Kinney訂婚，可惜亦未有開花結果。(gettyimages)

其實這已不是Lady Gaga第一次取消婚約，她對上一段與男星Taylor Kinney拍拖5年的戀情，亦曾經走到訂婚的階段，但可惜最後也是以分手告終。Lady Gaga承認的四段戀情，都在她事業攀到另一個高處時寫下句號，就像應驗著不解的愛情魔咒。

Lady Gaga曾與Taylor Kinney愛得高調：

愛情每每在Lady Gaga事業如日中天時觸礁，難道真的是場宿命？(gettyimages)

雖然Lady Gaga最後未有憑電影《A Star Is Born》奪得奧斯卡金像獎影后的殊榮，但第一次當女主角已經可以入圍，而且電影中〈Shallow〉一曲更拿下了「最佳原創歌曲」，對Lady Gaga來說無疑是又在事業上創下了里程碑。事業得意，愛情失意。愛情每每在Lady Gaga事業如日中天時觸礁，難道真的是場宿命？ 但願愈戰愈勇的Lady Gaga在愛情路上也重新振作，終覓得破解愛情魔咒的真命天子。

Lady Gaga在奧斯卡頒獎典禮上領獎：

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