【白Tee保養】白色T Shirt易襯又青春　必備五招擊退泛黃、豉油漬

白Tee控請舉手！可塑性極高的白Tee男女都適合穿，尤其是夏天，隨意抓一件套上，再搭個牛仔褲就能到天涯海角，但白Tee真不是普通難保養，汗漬會讓衣服發黃、容易沾到髒污、領口鬆掉變荷葉邊等問題，連東京白Tee專賣店 #FFFFFFT 都推出「白Tee專用清潔劑」，就知道白 T 保養也是門學問，以下五招謹記在心，才能延長衣服壽命。

檸檬汁和梳打粉都是消滅白T污跡的好幫手。（IG: caitimooreessentials）

1. 善用檸檬汁 & 小蘇打粉

若沾到鐵鏽、污漬或汗漬先別緊張，先將檸檬切片放入水中加熱，再將熱檸檬水（水溫約 30 度，不能過熱）倒入洗衣盆裡，衣物浸泡其中 15 分鐘，再加以搓洗，衣服會變得柔軟，還會散發天然清香，比起化學清潔劑好聞多了。

或是也能使用蘇打糊（小蘇打和水為 2：1），將蘇打糊塗在污垢處，靜置幾分鐘再搓洗，最後放到洗衣機清洗。平時洗衣服就可以加入小蘇打粉，避免衣服發黃。

另外也要記得，不論是否有流汗，白色衣服穿過後就馬上洗，就算換季放在衣櫃裡沒穿，也要定期拿出來清洗，避免濕氣殘留。

▼▼可塑性極高的白Tee真的很難保養，汗漬、發黃、污漬、領口鬆變荷葉邊……按圖放大看更多保養大法▼▼

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】