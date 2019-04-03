【雨季必備】雨靴好難襯？長短雨靴穿搭有法　無懼雨天濕腳返工

近日的雨天讓人鬱鬱寡歡，想趁著假日出去走走，但「平日好天氣，假日就下雨」似乎是種不變的定律，心情並跟著越來越厭世。換個角度來看，至少我們可以穿著美美的去逛街、吃飯、看電影吧。那麼，那雙隱藏在鞋櫃中的雨靴，就能拿出來「亮相」了！要怎麼搭呢？趕緊接著看下去！

長雨靴

長靴常常讓人覺得有「距離」，特別是小腿有點肉肉的女性朋友，每回購買時一定會擔心發生「塞不進去」的困境。其實，雨靴跟一般靴子比起來鞋口比要寬，為了好穿脫，材質的彈性也比較沒那麼高，大家也許可以嘗試看看喔！

裙裝

下雨天如果想要穿裙裝出門，最懊惱的就是鞋子應該如何選擇，穿高跟鞋容易因濕滑跌倒、穿包鞋又會進水破壞鞋子材質，這時一雙高筒的雨靴便會是妳的最佳良伴。有一個小技巧是，先穿上一雙比靴子還要長的長襪，套上靴子後就會多了一份層次感，腿看起來會更長，比例看起來也會更好。

按圖看更多長雨靴跟裙裝的穿搭吧▼▼▼

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褲裝

另外，在天氣比較冷的時候，也可以選擇直接穿上長褲，或以短褲搭褲襪來做出不一樣的造型。跟洋裝比起來，選擇褲裝配長雨靴感覺起來比較俐落大方，走在路上真的會有一股莫名的自信感呢！

按圖看更多長雨靴跟褲裝的穿搭吧▼▼▼

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短雨靴

要是不喜歡長靴的包覆感，即可選擇短的雨靴。隨著穿搭市場的流行趨勢，這幾年短雨靴越來越盛行，各種不同的造型和顏色，即便沒有下雨，也成為女性朋友穿搭時常拿出來搭配的單品。

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裙裝

當短靴配上裙子，立刻與「青春」、「活力」、「可愛」畫上了等號。很奇妙的是，短靴雖然外型率性，但配上裙子之後，一點違和感都沒有，反倒令人耳目一新呢！

按圖看更多短雨靴跟裙裝的穿搭吧▼▼▼

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褲裝

穿著短靴，在褲裝上的搭配真的是變化多端！編輯特別喜歡將牛仔褲褲管捲起來，露出一小截腳踝的造型，看起來比例超級好的。此外，就算穿著寬褲，也有一種帥氣又隨性的感覺，看上去完全就是一個穿搭達人啊！

按圖看更多短雨靴跟褲裝的穿搭吧▼▼▼

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透明短靴

透明短靴的外型非常日系，時常讓人看得目不轉睛，因為實在太可愛了！說真的，透明的靴子真的要好好配搭，一穿錯感覺就會怪怪的。看來看去，編輯覺得若想嘗試透明靴，前提是腳上一定要穿襪子，一來是防止靴子較硬的材質刮傷腳踝、二來是讓有顏色或繽紛的襪子透出來，即可增添層次感與視覺效果。

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下雨雖然煩人，不過雨靴也是為了雨天而存在的。偶爾壞天氣，卻能在日常的生活中，穿搭出新的氣象，發掘自己適合風格，或許並非是一件壞事喔！

擁有一群可以一起談心、說笑，出門又能一起玩穿搭的朋友真的很幸福呢！隨著年齡的增長，編輯真的覺得朋友不需要多，能夠陪你做想做的事，一起瘋、一起笑，有幾個這種生活支柱也就足夠了。

【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】