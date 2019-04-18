【闊腳褲穿搭】百搭Item衣櫃必備　輕鬆解決返工、約會、渡假look

眼看夏天快要過了，微涼的秋天似乎是最尷尬的穿搭季節，穿多太熱、穿少又容易冷。姊妹們不用煩惱了，就用超百搭的闊腳褲＋各式厚薄上衣開始入手吧！今天來介紹幾種不同款式的闊腳褲，不但可以完美修飾身材，只要隨著氣候改變上身衣著，就能讓妳一路穿到冬天囉！

各種間條紋闊腳褲

直條紋是最能修飾身材的線條，個子較嬌小的女生可以選擇搭配高跟鞋，視覺上的拉長效果，幫妳輕鬆營造長腿麻豆的錯覺！

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黑白純色闊腳褲

最能體現「黑白魅力」的非Chanel莫屬，簡單的色彩其實最能穿出時尚感。夏季流行的平口上衣仍然可以繼續穿到秋季，這樣的穿搭也非常適合都會女性上班族，不用多花腦筋的搭配，用同一色系既能穿出霸氣感，也能穿出性感女人味！

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印花圖騰闊腳褲

想要抓住夏天的尾巴，就用度假感十足的印花為假日的休閒添上色彩吧！上身可以選擇同色系或永遠百搭的白色上衣，利用精緻的小飾品來作點綴。

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牛仔丹寧風（牛仔布）闊腳褲

永遠經典不敗的丹寧布，最能穿出獨特魅力。即使到了冬天，只要換上毛衣或針織衫，就能穿出冬季的慵懶舒適感。

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明亮色彩闊腳褲

想要在暗沉的陰天中穿出個性的女孩，可以選擇大膽一點的明亮色彩，特別是可以顯出溫柔知性的磚紅或橘紅色，都是今年的趨勢主色喔！

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極簡灰藍闊腳褲

冷色調中，帶有高雅氣質的藏藍色，以及極簡隨興的灰色，都是時尚元素。利用簡單的黑白橫條紋針織衫，就能輕鬆穿出法式女人的自信。

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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