深受女生歡迎的彩妝店Sephora將回歸香港，當中的明星品牌Too Faced更是不少小資女回購的愛用品，品牌率先在金鐘Facesss開設門市，從此不用代購。以開架品牌的價錢卻擁有專櫃級質素，從粉底液、眼影到光影，都令人愛不釋手。以下盤點4個大熱產品，小資女最關心的，想必是香港門市的定價跟Sephora香港官網及美國網站有何分別﹗

炎夏每天都熱得令人崩潰，精心打扮的妝容隨汗水融成一片，泛油情況持續令浮粉問題嚴重。要數Too Faced的明星產品，便不得不提Born This Way粉底液，一款具有高度遮瑕又可以打造出偽素顏效果的啞緻粉底液，更特別適合香港潮濕的夏天使用。

Born This Way粉底液特別適合香港潮濕的夏天使用。（IG_toofaced）

Born This Way Foundation

Born This Way粉底液故名思義便是替女生打造出「I woke up like this」的裸妝效果。粉底液擁有高度遮瑕，用於臉上卻沒有厚重的面具感覺。粉底液有多達三十五種顏色予不同膚色的女生選擇，花多眼亂，要找到最適合自己皮膚的顏色也要花上一段時間。幸好Sephora的官方網站有感女生的迷惘，提供了有效的選色建議。

於購物頁面上按下「Find Your Shade」的選擇後，便可以於眾多彩妝品牌中，選擇出現正使用的粉底液品牌及色號進行配對，電腦會根據你正使用的粉底液色號，找出最適合你膚色的Born This Way粉底液。不少美妝Youtuber也大讚「Find Your Shade」的準確度，表示電腦配對出的色號與膚色非常配合。配對心水色號後，現在還可直接到門市試色，將目標色號範圍收窄，不用花多眼亂。

Born This Way粉底液質地貼服透薄，官方指可以持妝十二小時。（IG_toofaced） Born This Way粉底液不含油分，特別適合油性皮膚，減少泛油情況發生。粉底液添加椰子水，可以幫助肌膚保濕又不會加重毛孔的負擔。此外亦加入了透明質酸與玫瑰精華，有效提亮膚色，增加皮膚彈性。粉底液質地透薄，官方指可以持妝十二小時。入夜後，肌膚微微泛油讓啞緻妝容帶點光澤感，呈現出奶油肌的質感。建議乾性皮膚的女生先以保濕底霜打底，避免出現卡粉的情況。 目前，Too faced 香港門市定價$305，跟Sephora 美國官網價錢相若，而Sephora香港官網則售$345，比門市貴足足13%﹗

Chocolate Bar Eyeshadow Palette

Too Faced Chocolate Bar 是品牌signature產品之一。（toofaced@instagram）

提起Too Faced，除了粉底，Chocolate Bar是另一signature產品，一盒14色眼影，以大地色系為主，尤其適合亞洲女生。以朱古力為包裝概念，閃閃眼影帶有朱古力的甜味，也許是朱古力控的美妝恩物。

香港門市售$380，跟Sephora美國官網定價49美金相約，但香港官網正售$430，同樣相差13%。

Diamond Light Highlighter

要數品牌充滿少女心設計的妝品，必選以鑽石戒指盒概念為包裝設計的Diamond Light Highlighter，仿效鑽石切割的光影粉帶有珠光幻彩質感及微細的閃粉，別緻精美，尤其適合喜歡妝感閃礫的女生。

香港門市定價$285，跟Sephora美國官網及香港官網相同。

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