【楊丞琳】大show緊緻腹肌！　三個在家都可以做的虐腹動作！

不過四月頭，氣溫竟驟升至28度！冬天累積下來的脂肪未減，腰上那團肉無疑是慘不忍睹，如果再不努力動起來，唯恐漫長的夏天「有排受」。

走甜美路線的台灣女星楊丞琳，就非常醒目地早在冬天已經積極鍛鍊，終在夏日來到之前成功練成一排緊緻的腹肌。日前她在個人IG上分享鍛鍊成果，11字肌為氣質柔弱的她加添幾分剛強的感覺，亦讓她的身體線條更優美。其實比起病態瘦，近年大家更欣賞健康的線條美。

（圖片來源：ig@rainieyang_ina）

雖然在這個春夏之交才開始鍛鍊已經有點遲，但總好過永不開始吧。四月不鍛鍊，五月徒傷悲，我們就特意介紹以下五個動作，讓大家在這個四月，可以邊睇劇，邊在家中鍛鍊腹肌。

+ 10 + 9 + 8

基於先天基因關係，一般來說，男性先天較女性擁有更多肌肉，女性先天的體脂率也會比起男性高少許。就算與男生做同等份量的負重運動，女生基本上亦不可能變成筋肉人，但不少女生依然對負重運動避之則吉，恐怕自己會比男生「更大隻」。

其實女生想如楊丞琳一樣練成緊緻的腹肌，必須要同時進行「減脂」＋「增肌」。因為如果脂肪率太高，肌肉就會被厚厚的脂肪蓋住，看不見脂肪下的肌肉了。因此，在練腹肌的過程中，除了要堅持每天做腹部運動之外，也要減少吸收油膩食物，多吃蛋白質，才可事半功倍。

+ 7 + 6 + 5

而在練成腹肌，離不開兩個字：「堅持」。以下要介紹的動作，看起來好像很方便容易，做起來卻毫不簡單，不過如果你想在夏天大秀腹肌的話，記得以下幾個虐腹動作能做多少次就做多少次。

Plank

（圖片來源：pinterest）

Plank（平板支撐）算是練腹的入門版動作，簡單之餘亦非常方便，完全無需任何工具幫助亦可做到，卻是最有效燒脂練肌的動作之一，一眾想要練腹肌的女生必做！在做平板支撐的過程中，大家可以用到大量核心肌群，包括腹橫肌、外斜肌等，亦有效強化上背部肌肉，建議大家每天做5分鐘以上。

然而，一開始大家未必可以一口氣做到5分鐘，建議可以分開幾次完成；又或先做一、兩分鐘，待腹部較為有力之後，才逐漸加強訓練。另外，亦建議大家一開始找教練學習正確姿勢，否則很容易受傷。

（圖片來源：pinterest）

3個正確平板支撐要訣： 雙腳打開與臀同寬，以腳尖支撐着全身。 前臂貼地，手臂打開至肩膊同寬，手肘於膊頭正下方，上臂跟地面成一直角。 腰腹用力撐離地面，讓頭至腳成一直線，伸展背肌至挺直，保持腰腹、臀部收緊。

Cross Mountain Climbers

（圖片來源：pinterest）

這個登山式動作比單做平板支撐更有效鍛練核心肌群，不過亦較辛苦，可說是平板支撐的進階版。

一開始先做平板支撐動作，記緊全程收緊腹部，讓背部成一直線。 先做左腳，把膝蓋收至心口位置，然後收正。 換右腳，重複相同的動作。 記緊做這個動作時，背不要拱起，腹部要收緊，亦要記得正常呼吸，不要閉氣。

Russian Twist

（圖片來源：pinterest）

Russian Twist是一個訓練上半身的轉體動作，能有效鍛鍊腹外斜肌，並且強化脊椎柔軟度。做這個動作時，記緊臀部不用跟著轉動，上半身轉動即可。

坐在瑜珈墊上，雙腿凌空屈曲，新手可選擇將雙腿放在地上。 雙手放在胸前，呼氣、用腹部轉動上半身到一邊，靜止一秒。 每邊做15-20下。 進階者可以手持啞鈴等工具，加強訓練效果。

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