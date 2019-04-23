日本女生靠Zara、Uniqlo、GU打造小資造型　氣勢傘裙完美隱藏年齡

身邊總有種女生不愛穿得過份花俏，於購買衣服時傾向選擇素色款式為主，又怕於人沉悶的印象。 日本女生Aco亦是這樣的一類人，不過她卻擅長利用技巧點綴造型，讓人眼前一亮，更能將她的年紀成功隱藏。

日本女生Aco透過不同單品穿出減齡效果。(happy_acoaco@Instagram)

雖然Aco沒有在社交平台列出自己的真實年紀，但她有說明自己已擁有兩個孩子，不過從她的造型卻完全看不出來，大概是她還有那顆為自己打扮的良好心態，除日本品牌外，她亦會將Zara、GU、Uniqlo等大眾品牌配上不同單品衍生出時尚氣息，並達至減齡效果，一起來看看她的穿搭功力吧！

傘裙減齡：擺動時「飄得起」材質是關鍵

Aco亦會選擇色彩鮮豔、帶有碎花的款式，迎來年輕活力。(happy_acoaco@Instagram)

T-Shirt配半身裙，無疑是一個舒適且在趕時間時的最佳造型，Aco也愛這樣的搭配組合，或同樣以素色背心仔作配襯，不過為了避免過份休閒簡潔，她都會選擇穿上薄紗、輕盈布料等材質的傘裙，亦會選擇色彩鮮豔、帶有碎花的款式，迎來年輕活力，更重要的是在行走期間裙擺會隨步伐以及涼風輕輕擺動，輕鬆散發優雅而有氣勢的的感覺。

女生於挑選傘裙時，也需注意款式的長度，大可參考Aco選擇九分長度的款式，露出部份小腿至腳踝這個「最瘦部位」，達到顯瘦效果。另外，如你沒有模特兒身高的話，也建議大家選擇高腰款式為佳，繼而把上衣摺入傘裙內，一來修腰，二來拉長身體線條與比例。

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嫌過份休閒？利用帽子、手袋點綴！

編織帽子和手袋讓造型予人感覺花盡心思外，更能營造夏日感。(trayslounge@Instagram)

素色服裝最容易產生一種頹廢、沒有花心思進行配搭的印象，加上如果是配以牛仔褲或闊褲的話，會易於給人一種過於休閒的感覺，而Aco正正最常穿的就是素色T-Shirt配牛仔褲的造型，但其厲害之處是完全顛覆了大部份人對此配搭的印象。

Aco除了在選擇衣服款式上下苦功，挑選帶有皺褶、Lace等細節設計的上衣，下身則會選擇帶蝴蝶結腰帶、流蘇褲腳的褲款，令造型低調得來更搶眼奪目；然而，如果她當天所穿的服裝是只有單色元素的話，她則會戴上不同款式的帽子和用上形狀不同的手袋，而兩者亦大多選以精緻的編織紋理款式，讓造型予人感覺花盡心思外，更能營造夏日感。

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怕重覆？利用不同單品襯出造型感！

即使是同一件服裝，Aco也能襯出不一樣的感覺。(happy_acoaco@Instagram)

有時候，花時間打扮並不是最大的難題，對於女生於穿搭上的困難之一，必然是擔心別人認得你時時刻刻都穿同一件衣服，產生「無衫著」的天大誤會。不過，要是跟Aco一樣學會重覆穿搭的技巧，絕對能予人不同的感覺。

同一件白色服裝配上休閒風的牛仔褲，以及甜美長紗裙，即能衍生出截然不同的整體感覺。亦可從編髮、手袋等配飾方面入手，借助帶「反差感細節」，如波鞋配長裙、編髮襯sport look，給人眼前一亮的感覺。

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