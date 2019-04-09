【My Choice】小資女「中價」手錶推介　櫻花粉紅設計又靚又高質

很多女生在買錶方面都存在很多疑問。例如職場女生適合戴什麼手錶？年輕女生與輕熟女在選購手錶時有何分別？買手錶時要考慮到年齡、職業、個人喜好來挑選適合的手錶，更重要的因素是根據可接受的價位入手。

(pinterest)

毫無疑問，提起「靚錶」很多人都會夢寐以求一隻名牌手錶，可是看看價錢已經是貴得令人卻步。其實在名牌以外，坊間還有許多設計和品質都不輸大牌子的手錶品牌，讓你不用心痛地大灑金錢，也可以買到又靚又高質的手錶。今天就為大家帶來一個值得購買的中價手錶品牌，絕對適合一眾追求「性價比」的小資女們！

說實在，筆者看見名牌手錶也會雙眼發光，但喜歡歸喜歡，理性地把人工擺在眼前，始終捨不得如此豪氣。取而代之，「中價位」手錶成了入手的目標。CITIZEN xC近期推出的全新春季「櫻花粉紅」系列手錶讓筆者極為心動。雖然這個日本手錶品牌已經進駐了香港好一段日子，但真正讓我留意到它的是今季以「粉紅金」為主打的手錶系列。

櫻花粉紅系列的設計甜而不膩，相信職場女生或是年輕女生同樣carry到！@citizenwatchhk

手錶外貌有著粉紅色的甜美，也帶有玫瑰金的貴氣。錶殼設計加入了銀色及金色的佩搭，即使是以粉紅為主色，也不會顯得過於孩子氣，加上款式簡約大方，平時上班和日常休閒都可以佩戴，易襯之餘實用性亦高，不論是幹練的職業女性或是剛踏入職場的女生同樣合用！

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如此甜而不膩，又夠大方得體的外表，相信已令不少女生傾心！除了顏值，內涵也是要留意的地方。畢竟手錶是「日日用」的貼身物品，是否耐用和戴得舒服，固然要列入考慮因素。

手錶以比一般不銹鋼輕約40%的超級鈦物料製造，堅固耐用，戴起來極之輕身。

說到耐用，鋼錶是很多人的不二之選，但相信很多「過來人」也有筆者同樣的感受，就是「隻錶好重」，特別是在夏天時份更覺悶熱！

這次的新系列好像看穿了女生們的心，採用了重量比一般不銹鋼輕約 40%的超級鈦物料製造，堅固耐用，配戴起來也更加輕身舒服。筆者把手錶親身戴上手時也有點驚訝，看上去沉甸甸的手錶竟然感覺如此輕巧，完全沒有重量的負擔。日本手錶品牌向來設計和用料都有信心品證，這個系列「性價比」相當高，以「中價」手錶來說絕對買得過。

「櫻花粉紅」系列手錶價格：

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此外，這次的新系列手錶亦附有光動能專利技術，意思是手錶可以透過吸收任何自然光或人造光源，並將其轉化為電能以推動手錶運作。所以只要在日常佩戴就可以輕鬆充電，並無需要額外使用電池，省卻了定期更電的麻煩，非常方便又環保。

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編輯推介：粉紅金X 酒紅色皮錶帶

粉紅金結合酒紅色的皮錶帶，碰撞出更活潑的色彩，帶出時尚且文藝的感覺。

在系列的新款手錶中，筆者對粉紅金錶殼配搭酒紅色小牛皮錶帶的這一款尤其心動。個人向來偏愛較大的錶面，也對皮錶帶情有獨鍾，這款的設計正好合我心意。

錶盤上用上「三眼」設計，簡潔中見細節感，而粉紅金結合酒紅色的皮錶帶，碰撞出更活潑的色彩，中和給人印象剛強金屬錶盤，帶出時尚且文藝的感覺，用來配襯上班時的斯文look，又或是causal牛仔褲裝扮同樣好看。

在我看來它不單是報時的手錶，而是一款精緻的飾物，戴上它就可瞬間令造型更有時尚焦點，而粉紅金與酒紅色的配搭更有神奇的「顯白」作用。在第一眼看到這款皮帶手錶時已經十分喜歡，上手後更是沒有拒絕的理由，更何況價錢合理，三千多元就有交易，正密切準備入手！

這次介紹的中價位手錶品牌，經筆者實測後有感在設計、品質、顏值和功能性上，絕不會給大牌子比下去，而且價格更是親民得多，真心推介給正在考慮購買手錶的小資女們！

買手錶就會有免費Tea食，開心～

順帶一提，由4月15日至5月14日期間於CITIZEN專賣店或指定商戶購買任何xC系列手錶就會免費請你食Tea！是次贈送之下午茶由香港花系Café「SP Flower & Tea room」提供，不論是茶室的環境還是甜品同樣用上女生大愛的花花主題，影相打卡一流！

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