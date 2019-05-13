【夏日美甲】四種膚色專屬的夏天甲色：白皙襯亮紫、古銅襯深綠！

週一上班心情浮躁嗎？一起來看美美指甲降降火氣！夏天到來，除了衣櫃要換季、棉被要更換以外，指甲也可以一起換上屬於春夏的繽紛色彩喔，為不同膚色的你精選「夏天適合塗擦的指甲油色系」，讓你換上新指彩的同時，也幫心情塗上一層繽紛，如果你想擁有好心情，就從換上繽紛的指甲顏色開始吧！

在Instagram上擁有近三萬粉絲的美甲藝術家 Kim Truong 接受外媒《The Zoe Report》採訪，推薦四種不同指彩搭配，給不同膚色的你。（kimkimnails官網截圖）

休息一個季節的冰店重新開張、服飾店紛紛掛上夏日精選的折扣牌，接著我們開始向厚重棉被告別，換上短袖短褲入睡。是的，夏天在一陣春雨後隨之抵達了。現在的你，可能正整理衣櫃，準備來個衣櫃換季翻新，也可能正在物色防曬用品。但除了在服裝穿搭上逐漸換季以外，你小小的指甲，也可以一起翻玩換季樂趣喔。在Instagram上擁有近三萬粉絲的美甲藝術家 Kim Truong 接受外媒《The Zoe Report》採訪，推薦四種不同指彩搭配，給不同膚色的你，不論是什麼膚色，都可以換上代表夏日的清涼果凍感指彩！

1. 給白皙膚色（Fair）的你：桃粉、亮藍、亮紫

Kim Truong表示，白皙膚色通常具有偏紅或偏藍的指甲底色，因此特別適合塗擦相似顏色的指甲油，例如亮粉色、亮藍色，或是亮霓虹紫色。以上三個顏色因為色彩明亮，除了能帶來夏天的清涼感以外，也很適合搭配不同飽和度的同色調色系，跳色指甲更能凸顯夏天的活力動感！

三個顏色明亮，帶來夏天的清涼感，凸顯活力（點擊圖片）▼▼

2. 給偏黃膚色（yellow）的你：亮淺橙、亮淺綠

「偏暖色調的橙色及綠色，能提升黃膚人的膚色明亮度。」美甲師 Kim Truong 提到淺橙與淺綠色的搭配，能為偏黃的膚色提升肌膚明亮度，讓夏日指彩更顯光亮，Kim Truong 進一步比喻：「珊瑚其實也是靠著淺橙和淺綠，在海底顯得耀眼奪目。」大多數亞洲人膚色較偏黃，可嘗試在淺橙與淺綠的色彩之中融入亮光、亮粉的彩繪，讓指甲不單調。

淺橙與淺綠色的搭配，能提升肌膚明亮度！（點擊圖片）▼▼

3. 給焦糖膚色（Dark Olive）的你：螢光橘橙、螢光綠

有著一身焦糖膚色的你，在指彩顏色選擇上可以挑選存在感較重的顏色來襯托膚色。若想要更加獨特，也可選擇霧面質地，讓質感更上一層樓！美甲師Chelsea King更表示黃色、橙色、綠色是焦糖膚色的指彩第一選擇，能更凸顯焦糖膚色的肌膚色澤。

焦糖膚色的你，適合螢光橘橙、螢光綠等引人注目的顏色（點擊圖片）▼▼

4. 給古銅黝黑膚色（Deep）的你：飽和粉、暖黃色、深綠松石色

美甲師 Kim Truong 認為，黝黑膚色可選擇飽和度較高的色系，來搭配自己的深色肌膚，像是飽和粉、黃色，都是飽和度高，也很符合春夏氣息的色調。另外，深綠松石色也是黝黑的你可嘗試的獨特綠色調，取自大自然的綠松石色能讓指彩的存在感更重，一舉一動都吸引他人目光注意！

深色肌膚可選擇飽和度較高的飽和粉、黃色，充滿春夏氣息​（點擊圖片）▼▼

衣服換季，指彩也要隨著季節更換。塗著五彩繽紛的指甲喝茶、吃飯、打字，也彷彿讓心情也塗上一層色彩，每個不同膚色的你都有適合自己的顏色，現在就跟上美甲師的腳步與建議，幫自己的指甲換上新色，一起用色彩繽紛的指彩迎接夏天到來吧！

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文【如果你想】紅的、黃的、綠的、藍的，給你的夏日指彩挑選指南】