【遠藤新菜】神似BLACKPINK Lisa！日英混血Model三件單品掀潮流

應該有不少讀者看到以上這張照片，都覺得這位頂著一頭淡金髮色、擁有超深邃的五官、水汪大眼、彷彿自帶美肌濾鏡的的甜美女孩相當眼熟，甚至有種似曾相似的熟悉感，是否覺得長得很像南韓女團BLACKPINK成員Lisa呢？ 不過這種事光說不準，直接將兩人的照片放在一起比對，不管是立體深邃的五官還是神韻幾乎如出一徹⋯⋯想必大家都想知道這位女孩到底和Lisa有沒有血緣關係吧？

答案揭曉 左：遠藤新菜 右：BLACKPINK Lisa（ninaendo_official IG、lalalalisa_m IG）

答案揭曉，其實這位長相激似Lisa的女孩名叫遠藤新菜，是日本小有名氣的女演員兼模特兒。今年25歲的她是擁有英日兩國血統的混血兒，出眾的外貌也讓遠藤新菜在日本模特兒圈簡直是如魚得水，不過她的演員之路可就沒有那麼順利了，剛開始闖蕩演藝圈時，因為美麗的外貌時常被認為是花瓶，讓她錯失許多機會，不過遠藤新菜依舊憑藉自己的實力接連演出好幾部膾炙人口的電影，成功打破大家的既定印象。

在螢幕前一向給人甜美形象的遠藤新菜，其實是個熱愛潮流的女孩。從遠藤新菜IG上分享的穿搭照不難發現，她時常穿著潮牌像是：Supreme、BAPE、 Girl's Don't Cry搭配CHANEL、Fendi、Gucci⋯⋯等精品 ，將街頭風格與正裝結合的穿搭風格，也正好是近年的流行趨勢。此外編輯也發現遠藤新菜喜歡嘗試各種風格穿搭，一般女孩們望之卻步的單品，她卻能輕鬆駕馭，以下編輯就整理了3種遠藤新菜最常搭配的單品，有興趣的女孩們不妨參考一下！

長相甜美的遠藤新菜，私底下是個不折不扣的帥潮妹▼

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1. 單車褲

單車褲，號稱「最逼人」的流行趨勢，雖然歐美潮妹們都愛不釋手，但對於大多是「牛油果身形」的東方女孩來說，穿上單車褲無疑就是把身材的缺點暴露出來。不過其實搭對單品不僅能夠讓完美遮蓋缺點，還能穿出不同以往的風格。大家不妨參考遠藤新菜的搭配方式，選擇 Oversized 的上衣搭配一雙顯眼的潮鞋，不僅能夠掩蓋身型的缺點，還能增添整體穿搭的層次。

2. 膝上靴

雖說近年相當流行膝上靴，因為能夠顯高、顯瘦，自然成為不少女孩們最愛的單品，但這只僅限於素色的膝上靴。如果靴子是滿版的是設計，應該是沒有多少女孩可以接受。不過其實只要以全身素色搭配，將重點放在鞋款上，簡單搭配也能非常有型、時髦。

3. 頭巾

比起頭巾髮帶現在的女孩們似乎更常拿帽子來做造型，不過其實頭巾也是相當百搭的單品，尤其是Hip Hop風格穿搭，頭巾更是一大亮點。所以想要嘗試的女孩不妨可以參考遠藤新菜的搭配方式，將攤開綁蓋住頭頂的部分或是搭配墨鏡，無需過多的綴飾就很有型！

這三種看似很難駕馭的單品其實都非常百搭，如果對此有興趣的女孩們，不妨參考一下遠藤新菜的搭配方式，只要注意一些小細節的搭配技巧，簡單穿也能很有型。

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