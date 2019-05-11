日本粉紅髮模特兒登上《i-D》、《WWD》雜誌　這個美少女真太假？

五官標緻的日本模特兒Imma，留有一個粉紅Bob頭，其白裏透紅的皮膚更令她先後登上《i-D Japan》和《WWD》兩本雜誌，不過她跟其他模特兒不一樣，因為她不是「真人」。

（左起）Mayben、Imma、Aria登上雜誌內頁《i-D Japan》。（i-D）

4月時，日本時尚雜誌《i-D Japan》請來三位模特兒Mayben、Aria與Imma一同登上雜誌，介紹日本化妝品牌KATE，還為品牌影了一輯試妝造型照。不過，當中的亮點並不在於她們如何演繹KATE的「THE BASE ZERO」粉底與粉底液系列，而是落在那位擁有純正日本血統樣貌的Imma身上，因為她的身世令人驚訝——Imma不是真人，而是虛擬模特兒，而她的出生地就是日本立體影像公司ModelingCafe。

被電腦製作而成的Imma擁有標緻五官。（i-D） 雖說虛擬，但再細仔觀看Imma的五官，也確實難以令人相信這是由電腦圖像所創作而成的作品，其輪廓比例製作得非常完美，整張臉孔清秀迷人，與照片中的真實模特幾乎別無兩樣。《i-D Japan》的內頁還涵蓋了Imma的訪問，問及她認為未來的美麗該是怎樣的？「能夠追求理想的同時，可共存內心的某些想法……」猶如與Imma來了一場真實的對談。似乎她的存在，早已受到日本媒體的廣泛接納；他們對待Imma，如同對待真實的人類般。

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Imma的樣貌是虛構，但她的身軀卻由真人親自演繹，繼而設計公司再將兩部分組合而成，這樣才使Imma完整地出現於我們眼前；另一邊廂，其個人社交分享平台開設未夠一年時間，已擁有50多萬位追隨者。她除了與《i-D Japan》合作外，還曾擔任DIOR、Nike等不同品牌的模特兒，近日更登上日本版《WWD》的封面，風頭甚勁。

事實上，虛擬界的新星並非只得Imma一人，名為Lil Miquela、Shudu、Zhi等虛擬模特兒，同樣風靡整個時尚圈，各自在國際舞台上嶄露頭角。看來，虛擬人物已漸漸侵食着真實的模特兒，究竟科技的進步，是否只為人類帶來正面的影響呢？相信大家心裏有數。